Ufficializzate le candidature per presidenza e consiglio regionale

Per la presidenza i candidati sono Michelino Giancristofaro e Massimo Pompei.

01 Dicembre 2020

Sarà un confronto tra Michelino Giancristofaro, consigliere regionale uscente con delega all’area tecnica, e Massimo Pompei, dirigente dell’Atletica Gran Sasso, la corsa all’elezione della presidenza del Comitato Regionale, in programma nell'Assemblea Regionale Elettiva che dovrebbe tenersi (Covid permettendo) domenica 10 gennaio 2021a Pescara, presso la Sala Pasha della sede del CONI provinciale di via Botticelli. Scadeva il 1° dicembre il termine per la presentazione delle candidature. Sono state ufficializzate anche per l’elezione dei consiglieri. Sono numerose, 14, per 6 posti disponibili in seno al consiglio abruzzese. I candidati sono i seguenti: Francesco Antinelli, Simone Bomba, Camillo Campitelli, Adalberta Chiodi, Luca Fantozzi, Caty Gazzellini, Annelies Knoll, Guido Mariani, Pietro Nardone, Claudio Ruffilli, Maurizio Salvi, Marco Sinibaldi, Mauro Trubiano, Umberto Tuffanelli. Unico candidato alla carica di Revisore dei conti è Antonio Bucciarelli.