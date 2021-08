Trofeo dei Vigneti, 5 settembre

29 Agosto 2021

Podismo in primo piano domenica 5 settembre a Villamagna, in provincia di Chieti, con il 24° Trofeo dei Vigneti, manifestazione del calendario Corrimaster che prevede una gara di Km 13. L’organizzazione è curata dalla pro loco di Villamagna in collaborazione con la società US ACLI Marathon Chieti e con il patrocinio del Comune. Il ritrovo è fissato alle ore 8.00 in Piazza IV Novembre, con partenza gara competitiva alle 10.00, preceduta da gare promozionali giovanili under 16 a partire dalle ore 9.00. Iscrizioni entro venerdì 3 settembre con la procedura online dal sito timingrun.it La quota è di 7 €, 3 € per le categorie giovanili. In allegato: Volantino