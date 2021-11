Tanti abruzzesi al Cross Val Musone

Riccardo Di Lizio secondo tra gli Allievi, Serena Quintiliani terza tra le Allieve, Serena Di Fabio seconda tra le Cadette

15 Novembre 2021

Atletica abruzzese in trasferta domenica 14 novembre a Osimo, in provincia di Ancona, per il tradizionale appuntamento nazionale d’autunno di corsa campestre Cross Val Musone, valevole anche come prova di selezione per i campionati europei della specialità e, per la prima volta, come prova d’apertura del trittico di gare denominato Grand Prix giovanile di cross dell’Italia Centrale, organizzato dai comitati regionali di Abruzzo, Marche e Umbria. Le categorie coinvolte in questa iniziativa sono quelle Allievi (under 18), Cadetti (under16) e Ragazzi (under 14). Il circuito è articolato in tre gare, la prossima delle quali è in programma il 28 novembre a Pescara. Nella gara Allieve e Juniores di Km 4 Serena Quintiliani (Tethys Chieti), ottima ottocentista di livello nazionale, si è classificata decima, terza tra le Allieve. Bene anche Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime), 13° nella Km 6 Juniores e Allievi, ma secondo classificato tra gli Allievi dietro Antonio Bonvino (Atletica Fiamma Giovinazzo). Nella gara maschile assoluta di Km 10, prova positiva del ventunenne Matteo Rossi (Atletica Gran Sasso), quattordicesimo.

Nella Km 2 Cadette si è messa in luce Serena Di Fabio (Tethys Chieti), seconda e staccata di 22 secondi da Giulia Bernini (Atletica Futura Firenze), terza agli scorsi Tricolori Cadette sui 1.200 siepi. Da ricordare che la Di Fabio, classe 2007, è un’ottima specialista della marcia, dove vanta un quarto posto ai campionati italiani di categoria. Undicesima si è piazzata un’altra marciatrice di vertice, Silvia Parente (Tethys Chieti), classe 2006, argento agli Italiani di ottobre. Nella Km 3 Cadetti si sono distinti Mohammed El Omari (Atletica Teramo), terzo, e Stefano Di Profio (Tethys Chieti), sesto. Si segnala anche l’inserimento tra i primi dieci della novità Giovanni Eliseo (Atletica Teramo), ottavo. Nella Km 1,5 Ragazzi si segnala il terzo posto di Alessio Perna (Passologico), classe 2008, interessante prospetto per la categoria Cadetti alla quale transiterà nel 2022. Nella stessa gara, 5° Tamirat Del Prete (Tethys Chieti). Nella Km 1,5 Ragazze, tanti buoni piazamenti: seconda Giulia Di Lizio (Atletica Runtime), classe 2009, 4^ Caterina Saccomandi (Atletica Teramo), 5^ Martina Palucci (Passologico), 6^ Gabriella Fagioli (Atletica Teramo).