Sportivamente, in presenza

17 Ottobre 2021Da Atleticamente a... Sportivamente 1^edizione. Il tradizionale appuntamento di aggiornamento e formazione sui temi riguardanti la tecnica e la metodologia dello sport, da quest'anno torna in presenza nella sola giornata di sabato 13 novembre. Si svolgerà a Padova, presso la Fondazione Opera Immacolata Concezione ONLUS , via Toblino 53. L'anno scorso si era svolto in webinar. La novità di quest'anno è che si passa dalla denominazione "Atleticamente" a quella di "Sportivamente", nel senso di coinvolgimento di temi provenienti da esperienze di altri sport. Contributi da esperienze fuori dall'atletica già presenti in altre edizioni, ma che in questa inaugura un nuovo corso di formazione. Il primo argomento del convegno verterà sulla fatica mentale e sulla conseguente importanza del recupero attraverso le giuste misure del riposo e del sonno. Un aspetto che ha contribuito alle vittorie italiane in atletica nelle recenti olimpiadi, soprattutto nella marcia. Nella seconda sessione ci saranno due relazioni provenienti dallesperienze del karate e degli sport di squadra. L'ultima interessante relazione avrà come argomento "Allenamento della Forza: a che punto siamo?" Relatore Matteo Artina. In allegato: brochure del convegno con le notizie utili all'iscrizione