Serena Quintiliani, clamoroso 2'11"96

L'Allieva 2005 lo ha stabilito a Modena, al Memorial Goldoni Benetti. Manuel Di Primio 1'50"85

02 Giugno 2021

Ancora mezzofondo in primo piano per l’atletica abruzzese. Clamoroso miglioramento tecnico per l’Allieva Serena Quintiliani (Tethys Chieti), che al meeting regionale di Modena, Memorial Goldoni Benetti, ha corso gli 800 in 2’11”96, vincendo la gara davanti alla Junior Francesca Vercalli (La Fratellanza Modena) 2’12”90, terza un’altra Junior, Carolina Boddi (CUS Pisa) 2’13”31. Per la Quintiliani, classe 2005, si tratta di un progresso di quasi 4 secondi rispetto al 2’15”90 del 23 maggio scorso ottenuto a San Benedetto del Tronto. Con questa prestazione l’atleta teatina si colloca terza nella graduatoria stagionale italiana di categoria e, altro dato statistico interessante, fa meglio di Gaia Sabbatini quando gareggiava nello stesso anno di categoria, che deteneva 2’12”09. Gara condotta con sagacia tattica dalla Quintiliani, che non si è fatta trascinare dal passaggio veloce della Vercalli, con 1’04”3. Ha invece atteso gli ultimi 150 metri per piazzare un allungo imperioso, che le ha permesso di rimontare e superare di slancio le due battistrada: la Vercalli e la master Lucia Pollina (La Fratellanza Modena), finita quarta con 2’13”47.

Nella manifestazione, che si è svolta mercoledì 2 giugno, si segnala anche la buona prova di Manuel Di Primio (Atletica Gran Sasso), anche lui sugli 800. Ha chiuso in 1’50”85, secondo alle spalle del quotato Francesco Conti (Imola Sacmi) 1’49”66, stesso crono del primato personale che Di Primio puntava a migliorare. Un finale di gara piuttosto indurito glielo ha impedito dopo un passaggio veloce al 400 in 53”4 dietro una lepre. Di Primio è stato superato negli ultimi cento metri da Conti.