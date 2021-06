Serena Quintiliani cala il bis sugli 800

2'10"79 ad Ancona, meeting Serresi, migliorandosi di oltre un secondo. Bene anche l'Allievo Enite Fiadone, 8'58"39 sui 3000

20 Giugno 2021

Stupisce di nuovo l’Allieva classe 2005 Serena Quintiliani (Tethys Chieti), che ha sfoderato un’altra eccelsa prestazione tecnica sugli 800. Ad Ancona, in occasione del meeting Serresi svoltosi sabato 19 gugno, ha corso in 2’10”79. L’atleta teatina allenata da Nicola Piro si è migliorata di oltre un secondo, dal precedente primato personale di 2’11”96 stabilito il 2 giugno scorso a Modena. Anche questa volta ha vinto la gara, precedendo un’altra interessante collega di categoria, Virginia Bancolini (Stamura Ancona), che ha chiuso in 2’12”81. Con questo risultato si consolida la sua terza posizione nella graduatoria italiana stagionale di categoria. Della Quintiliani impressiona la capacità di cambio di ritmo ad andature elevate. Ad Ancona, la gara è stata lanciata con un passaggio ai 400 in 1'03"8. Nella stessa riunione si segnala anche la prestazione dll'Allievo Enite Fiadone (Aterno Pescara) sui 3000 metri con il tempo di 8'58"39 dietro il compagno di squadra e di allenamenti Lorenzo Dell'Orefice, secondo con 8'55"90.

Al Trofeo Bravin, meeting nazionale giovanile giunto alla 54^ edizine, sulla pista dello stadio Paolo Rosi dell'Acqua Acetosa, erano impegnati alcuni dei migliori Cadetti abruzzesi. Sui 1.200 siepi, primo posto con primato personale di Stefano Di Profio (Tethys Chieti) con 3'34"03. Nella stessa gara, quarto Mohammed El Omari (Atletica Teramo) 3'47"37. Secondi posti di valore per Alessandro Baldassarre (Mennea Chieti) sui 100 ostacoli con 14"05 (v. + 0,5), dietro Daniel Escalona (Kronos Roma) 14"02, e per Gaia Romano (Tethys Chieti) sui 300 con 42"94. In questa gara, ottava Cristina Filipponi (Atletica Teramo) 43"73. Sui 1000, quarta Giulia D'Alessandro (Tethys Chieti) con 3'10"71.