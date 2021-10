Ritorna l'atletica giovanile promozionale

Campionati regionali Ragazzi a Teramo. I migliori risultati negli ostacoli, velocità e mezzofondo

17 Ottobre 2021

In programma domenica 17 ottobre a Teramo l’ultimo appuntamento regionale di atletica leggera. Si sono disputati sulla pista del campo scuola Gammarana i campionati regionali individuali Ragazzi (under 14). Le gare di marcia erano valide anche per il trofeo regionale della specialità. Inserite nella stessa riunione, la cui organizzazione è stata curata dalle società Atletica Teramo e Atletica Gran Sasso, gare di contorno Esordienti (10-11 anni) e di lancio del martello riservata a tutte le categorie. Non sono mancati spunti di interesse, soprattutto in riferimento a quei ragazzi che il prossimo anno entreranno nella categoria Cadetti (under 16). I più veloci sui 60 metri sono stati Caterina Saccomandi (Atletica Teramo), che ha vinto con 8”2, e Pascal Pilotti (Atletica Teramo), vincitore con 7”8. Nei salti si è messo in luce Simone Ottaviani (Serafini Sulmona) che, nell’alto, ha superato l’asticella a 1,50. I 1000 metri hanno visto emergere le prove di Giulia Di Lizio (Atletica Runtime), prima con 3’28”6, davanti a Gabriella Fagioli (Atletica Teramo) 3’32”3, e di Alessio Perna (Passologico), primo con 3’07”3. Buoni risultati si sono riscontrati anche sui 60 metri ostacoli, benché in questa fascia d’età non offrano una prospettiva tecnica indicativa a causa dell’altezza molto ridotta delle barriere (60 centimetri). Primi posti di Gabriele Sulpizio (Mennea Chieti) con 9”6 e di Silvia Scalamandrè (Passologico) con 10”4, seconda Elettra D’Alessandro (Tethys Chieti) 10”5. Altri risultati. Alto Ragazze: 1^ Flavia Olla (Atletica L’Aquila) 1,34, 2^ Chiara Maggioni (Atletica Teramo) 1,31. Vortex Ragazze: 1^ Valeria Mercante (Ecologica) 40,80.

Altri vincitori. Ragazzi. Lungo: 1° Simone Vaccarini (Ecologica) 4,67. Peso: 1° Francesco Ricchioni (Atletica Teramo) 11,69. Marcia 2000: 1° Giuseppe Marchionno (Tethys Chieti) 12’13”8. Vortex: 1° Pascal Pilotti 39,96. Ragazze. Lungo: 1^ Silvia Scalamandrè (Passologico) 4,23. Peso:1^ Giulia Tomassetti (Mennea Chieti) 9,09. Marcia 2000: 1^ Rebecca D’Alessandro (Tethys Chieti) 13’43”1.