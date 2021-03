Riccardo Di Lizio 4° negli Allievi Cinque Mulini

28 Marzo 2021

Nella 89^ edizione della Cinque Mulini, a San Vittore Olona in provincia di Milano, l’aquilano Matteo Rossi (Atletica Gran Sasso) si è piazzato 35° nella gara internazionale di Km 10,2 in 34’05”, 26° tra gli italiani dietro il dominio africano nei primi sei posti. Ha vinto l’etiope Nibret Melak in 28’57”. Si segnalano anche le buone prove, nella gara di Km 4 riservata agli Allievi, di Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime) quarto in 13’17” e di Enite Fiadone (Aterno Pescara), sesto in 13’32”.