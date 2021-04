Puca convocato in raduno azzurro

13 Aprile 2021

Periodo di raduni primaverili per l’atletica italiana. In occasione di quello riservato agli ostacoli, che si svolgerà dal 16 al 22 aprile nel centro di preparazione olimpica di Formia, in provincia di Latina, è stato convocato Leonardo Puca. Lo specialista aquilano classe 2000 dei 400 ostacoli, tesserato con il CUS Pro Patria Milano, sta ultimando la preparazione in vista della stagione all’aperto nella quale l’appuntamento più importante saranno per lui i campionati europei under 23, in programma l’8 - 11 luglio a Bergen, in Norvegia. Con Puca sono stati convocati altri 5 specialisti azzurri del giro di pista con barriere: Mario Lambrughi (Riccardi Milano), Alessandro Sibilio (Fiamme Gialle), Eleonora Marchiando (Atletica Sandro Calvesi), Yadisleidy Pedroso (Aeronautica), Linda Olivieri (Fiamme Oro). Da ricordare che Puca, cresciuto nell’Atletica L’Aquila, vanta in carriera un quarto posto ai campionati europei under 20 nel 2019 e un primato personale sui 400 ostacoli di 51”24, stabilito l’anno scorso in occasione del secondo posto ai campionati italiani under 23.