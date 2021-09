Primato di Kathelyn Marziale sui 100 hs Allieve

Fa segnare 14"91. Cadette: Anelisa Camplone 12"33 sugli 80 hs, Silvia Parente 14'48"51 sui 3000 di marcia.

12 Settembre 2021

Sono state le donne a esaltare i campionati regionali individuali Allievi (under 16) e Cadetti (under 16), che si sono svolti a L’Aquila sabato e domenica 11-12settembre sula pista dello stadio Isaia Di Cesare. Copertina dedicata al primato regionale Allieve dei 100 ostacoli (cm 76) migliorato per la terza volta quest’anno da Kathelyn Marziale (Unione Atletica Abruzzo) con il tempo di 14”91 (vento + 1,2 m/s), per la prima volta sotto 15 secondi. Dietro di lei Maria Esperanza Micolucci (Atletica Gran Sasso) 15”38. Nella stessa specialità, ma sulla distanza degli 80 metri Cadette, in evidenza anche la prestazione di Anelisa Camplone (Aterno Pescara) con 12”33 (vento - 2,7 m/s), davanti a Federica Giorgetti (Aterno Pescara) 13”06. Nel triplo Allieve, la campionessa italiana in carica, Ilaria Monaco (Aterno Pescara) è atterrata a 12,34 metri. La stessa atleta ha vinto il lungo con 5,64, incalzata da Kathelyn Marziale con 5,57. Sui 200, interessante sfida tra le velociste dell’Aterno Pescara, che ha visto spuntarla Benedetta Mambella con 25”42 davanti a Francesca Orfeo 25”72. Un ritorno importante sui 400 ostacoli quello di Dalila Rocchio (Tethys Chieti), che ha fatto segnare 1’04”83.

Di elevato livello la marcia Cadette 3.000 metri, vinta da Silvia Parente (Tethys Chieti) in 14’48”91, davanti a Serena Di Fabio (Tethys) 15’15”21 e Stella Saturni (Passologico) 16’14”45. Sui 300 Cadette, bel confronto tra Gaia Romano (Tethys Chieti), vincitrice con 43”38, e Serena Di Renzo (Serafini Sulmona) 43”70. Sui 300 ostacoli Cadette, vittoria di Anelisa Camplone (Aterno) 47”98, davanti a Chiara Piccinelli (USA Avezzano) 48”09. Nel lungo, Aurora Cipriani (Mennea Chieti) 5,10.

Nelle gare maschili i migliori risultati sono venuti da Alessandro Baldassarre (Mennea Chieti) sui 100 ostacoli Cadetti con 14”12, Mino Di Carlo (Atletica Teramo) nel triplo Cadetti con 12,26. A livello Allievi, in luce Giammarco Donatelli (Aterno) primo sui 200 con 22”79 (vento - 1,5 m/s), e Mirco De Paolis (Unione Atletica Abruzzo) 57,35 nel martello (Kg 5).

Altri risultati. Allieve. Martello (Kg 3): 1^ Jennifer Del Trecco (Aterno Pescara) 46,84. 1500: 1^ Serena Quintiliani (Tethys Chieti) 4’57”25. Cadette. 1000: 1^ Giulia D’Alesandro (Tethys Chieti) 3’09”82. Alto: 1^ Aurora Cipriani (Mennea Chieti) 1,50. Triplo: 1^ Sofia Machetti (Atletica Teramo) 10,46. Cadetti. 1000: 1° Stefano Di Profio (Tethys Chieti) 2’45”89. 1200 siepi: 1° Mohammed El Omari (Atletica Teramo) 3’41”82. Alto: 1° Luca Bertacchini (Mennea Chieti) 1,73. 300: 1° Daniele Giancristofaro (Nuova Atletica Lanciano) 38”91.