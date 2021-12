Mezzofondo abruzzese protagonista nel cross

Nella classifica combinata del Grand Prix Giovanile Cross Italia Centrale vince la Tethys Chieti, seconda Passologico

12 Dicembre 2021

Soddisfazioni per il mezzofondo abruzzese dopo la terza e ultima prova del Grand Prix Giovanile del Cross dell’Italia Centrale, a Gubbio, in provincia di Perugia, dove domenica 12 dicembre si è svolto il 2° Cross Città di Gubbio. Oltre 60 gli abruzzesi impegnati, tra tutte le categorie, compresa quella Esordienti. Nella classifica generale del Grand Prix, vittoria della Tethys Chieti (nella foto), calcolando i punti derivanti dai piazzamenti nell’ambito delle tre gare disputate a Osimo, Pescara e Gubbio, e destinata alle categorie Allievi (under18), Cadetti (under 16) e Ragazzi (under 14). Seconda si è classificata un’altra società abruzzese, Passologico Pescara, terza Stamura Ancona. Nelle gare di Gubbio, in rilievo le vittorie di Francesco Di Basilico (Passologico) nella Km 5 Allievi davanti a Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime), che lo aveva preceduto a Pescara lo scorso 28 novembre, e di Stefano Di Profio (Tethys Chieti) nella Km 3 Cadetti, sesto Leonardo Di Deo (Passologico). Nella Km 4 Allieve, quarta Giorgia Picciani (Tethys Chieti), settima Michelle Cantò (Tethys Chieti). Serena Di Fabio ha terminato seconda nella Km 2 Cadette, di un’inezia da Sara Maltoni (Atletica Fabriano), entrambe con lo stesso tempo al secondo, 7’31”, quarta Giulia D’Alessandro (Tethys Chieti).

Nella Km 1 Ragazze, seconda Caterina Saccomandi (Atletica Teramo), quarta Marianna Ciuffolo (Passologico), mentre nella Km 1 Ragazzi terzo Tamirat Del Prete (Tethys Chieti), quarto Alessio Perna (Passologico),

Nelle classifiche individuali del Grand Prix dopo le tre prove, primi posti nella categoria Allievi di Serena Quintiliani e Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime), davanti a Francesco Di Basilico (Passologico). Serena Di Fabio e Stefano Di Profio primi classificati nella categoria Cadetti. In quella Ragazzi è secondo in classifica finale Alessio Perna (Passologico), terza Giulia Di Lizio (Atletica Runtime).