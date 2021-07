Matteo Rossi campione regionale di corsa in montagna

Vince a Pietracamela dove si è svolto il campionato regionale Assoluto e Master su Km 10,2

19 Luglio 2021

Matteo Rossi è il campione regionale 2021 di corsa in montagna. Nella 1^ edizione della Pietracamela Trail, in provincia di Teramo, valida per l’assegnazione del titolo Assoluto della specialità sulla distanza di Km 10,2 e dislivello di + 520 metri, il ventunenne atleta aquilano dell’Atletica Gran Sasso ha dominato nel tempo di 44’40”, infliggendo un distacco di quasi 4 minuti al secondo arrivato: Federico Ciocca (Atletica Abruzzo L’Aquila) 48’20”. Terzo, ancora più distanziato, è giunto Alessandro Lopriore (Atletica Correrepollino) 51’34”. Oltre a essere un buon specialista del mezzofondo, l’atleta allenato da Marcello Vicerè si sta rivelando come uno dei migliori specialisti italiani della corsa in montagna.

Tra le donne, si è laureata campionessa regionale la teramana Barbara Iacone (Pretuzi Runners Teramo), classe 1982, che ha impiegato 1h 08’43”, 24^ in classifica generale. E’ stata però preceduta nell’ordine d’arrivo da Chiara Benedetti (Parks Trail Promotion), decima assoluta in 56’48”, alla quale non spettava però il titolo non essendo tesserata per una società federale. Terza è arrivata Claudia Di Battista Rodi (Ascoli Marathon) 1h 12’29”, quarta Ilaria Buraschi (Athletic Club 96 Alperia) 1h 14’43”, quinta Luana Giulietti (Trail Running Project) 1h 19’05”. Alla gara di Km 10,2 hanno preso parte una quarantina di concorrenti. L’organizzazione è stata curata dall’associazione sportiva Eclipse in collaborazione con l’Atletica Gran Sasso.

Il resto della classifica generale: 4° Domenico Macrini (GP Montorio) 51’51”, 5° Camillo Campitelli (Mistercamp Castel Frentano) 54’45”, 6° Giuseppe Paione (Mistercamp Castel Frentano) 54’51”, 7° Fedele De Feo (Atletica Abruzzo L’Aquila) 55’29”, 8° Marco Ranallo (Let’s Run for Solidarity) 56’01”, 9° Alessio Crafa (Ascoli Marathon) 56’27”, 10^ Chiara Banedetti, 11° Paolo Galassi, 12° Federico Sperandii (Pretuzi Ryunners Teramo), 13° Riccardo Di Bella (Ecologica Giulianova), 14° Gianluca Vernelli (GP Spinetoli Pagliare), 15° Donatello Somma (ARCI Il Ponte Scandicci).