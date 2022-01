Maria Micolucci, 9"10 sui 60 hs.

26 Gennaio 2022

Appuntamento infrasettimanale indoor ad Ancona, dove si sono messi in evidenza gli ostacolisti. Sui 60 ostacoli Allieve (altezza cm 76, distanza 8,50 metri), primato personale e migliore prestazione regionale indoor eguagliata per Maria Esperanza Micolucci (Atletica Gran Sasso), che in batteria ha fatto segnare 9”10, migliorandosi di ben 18 centesimi. In finale non è stata altrettanto brillante, ma pur sempre meglio del vecchio personale, vincendo con 9”23. Bene sui 60 ostacoli maschili assoluti anche Emanuele Di Donato (Mennea Atletica Chieti), secondo con 8”44, a 5 centesimi dal primato personale fatto segnare qualche settimana fa.