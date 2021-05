Mantenuto 7,39 a Savona

13 Maggio 2021

Nella storica giornata del meeting di Savona, con il primato italiano sui 100 di Marcell Jacobs con 9”95, c’è stato anche l’esordio stagionale all’aperto di Lorenzo Mantenuto (Atletica Gran Sasso) nel salto in lungo. Il campione italiano in carica under 23 è atterrato a 7,39 metri (v. + 0,9 m/s), a un centimetro dal primato stagionale fatto segnare nella stagione indoor. L’atleta allenato da Marco Di Marco e Claudio Mazzaufo, che vanta un primato personale di 7,74, si è piazzato sesto con la stessa misura di Andrew Howe, quest’ultimo settimo per un secondo salto inferiore a quello di Mantenuto, che ha fatto segnare anche 7,36. Per Mantenuto è stata una gara positiva alla luce di una preparazione ancora in ritardo a causa di problemi fisici patiti durante il periodo invernale. La gara è stata vinta dall’azzurro Filippo Randazzo (Fiamme Gialle) con l’ottima misura di 8,05, secondo l’australiano Henry Frayne 7,81, terzo Mohamed Chahboun (Atletica Unicusano Livorno) 7,76, quarto Antonino Trio (Athletic Club Alperia) 7,74, quinto Kevin Ojiaku (Fiamme Gialle) 7,47.