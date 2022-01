Lutto. Scompare Alessandro D'Alberto

20 Gennaio 2022

Grave lutto per l’atletica leggera abruzzese. E’ venuto a mancare nella giornata di giovedì 20 gennaio Alessandro D'Alberto, uno dei principali esponenti nella storia del settore lanci. Avrebbe compiuto 64 anni il prossimo 8 marzo. Pescarese, residente a Montesilvano, era ricoverato da giorni all’ospedale di Pescara in terapia intensiva, colpito da Covid. Ma aveva da tempo altri problemi di salute, che si sono acuiti ultimamente e non gli consentivano più di gareggiare. Sì, perché D’Alberto non ha mai mollato nella sua vita l’amore per il lancio del martello, fino alla soglia dei 60 anni. L’ultima società con la quale è stato tesserato, nella categoria atleti veterani Master (over 35 anni), è stata la SEF Macerata, con la quale ha militato dal 2015 al 2017. Ma la sua società storica di appartenenza è stata l’U.S. Aterno Pescara, per la quale ha gareggiato per oltre trenta anni, sin dalle categorie giovanili, allenato da Enzo Imbastaro, attuale presidente del CONI regionale. E’ poi approdato, nel 2009, all’Athletic Promotion L’Aquila nel prosieguo della carriera. A livelli giovanili, nella metà degli anni ’70, ha ottenuto i risultati migliori nei contesti nazionali, classificandosi a podio nelle categorie Under 18 e Under 20 e sfiorando anche, più volte, la convocazione nelle varie nazionali giovanili. Tuttora, D’Alberto detiene il record regionale Juniores del lancio del martello con la misura di 57,14 metri, che resiste dal lontano 1977, prestazione ottenuta con l’attrezzo di Kg 7,260. E’ stato anche il primo atleta della categoria Allievi (under 18) a superare la soglia dei 50 metri, con attrezzo di Kg 5, che lanciò a 53,38 metri nel 1975. Da adulto ha continuato a esprimersi ad alti livelli, figurando sempre tra i migliori atleti in Italia nelle graduatorie del lancio del martello. Pure in piena attività lavorativa, D’Alberto ha proseguito a coltivare la passione per l’atletica, allenandosi con tenacia nei ritagli di tempo disponibili. La sua grande esperienza si è espressa anche nell'attività di tecnico presso la società Nuova Atletica Lanciano, dove è stato uno degli artefici dell'avvio del settore lanci.

Lo ricordano con grande affetto gli amici dell’atletica che lo conoscono da decenni. Augusto D’Agostino, attuale presidente dell’Aterno Pescara, negli anni ’70 commissario tecnico delle nazionali giovanili di atletica, ne traccia questo ricordo: << Ragazzo educato e molto assiduo nell’impegno verso l’atletica, era anche una bella promessa. Gareggiava con grande entusiasmo nelle gare valevoli per le competizioni a squadre, perché teneva molto alla maglia che indossava >>.

Non è ancora nota la data e il luogo del funerale. D’Alberto era sposato, ma non aveva figli. Ai suoi famigliari vanno le condoglianze dell'intero movimento regionale.