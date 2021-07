Lorenzo Mantenuto 7,37 a Teramo

Secondo nel lungo lo Junior Luigi Case con 7,11. Giada Bilanzola 12,71 nel triplo

11 Luglio 2021

Il calendario dell’atletica regionale riservava la 16^ edizione del Meeting Città di Teramo, sabato 10 luglio, sulla pista del Campo Scuola Gammarana. La manifestazione è stata organizzata dalle società Atletica Gran Sasso Teramo e GP Teramo. Le gare che hanno destato maggiore interesse tecnico sono state quelle dei salti in estensione. Nel lungo maschile, primo posto di Lorenzo Mantenuto (Atletica Gran Sasso) con la misura di 7,37, che ha preceduto in classifica lo Junior Luigi Case (Aterno Pescara) 7,11, terzo Valerio De Angelis (ASA Ascoli) 6,77, quarto Riccardo Ruffilli (Aterno Pescara) 6,76. In risalto anche il triplo femminile, con l’atleta di casa Giada Bilanzola (Atletica Gran Sasso) atterrata a 12,71 metri con vento nullo). Nella marcia 3.000 metri Cadette (under 16) da sottolineare il progresso della non ancora quattordicenne Stella Saturni (Passologico) con il tempo di 15’48”05.

Altri risultati. Donne. 60 metri Ragazze: 1^ Caterina Saccomandi (Atletica Teramo) 8”47. Uomini. 1000 Ragazzi: 1° Alessio Perna (Passologico) 3’06”06. 1000 Cadetti: 1° Mohammed El Omari (Atletica Teramo) 2’52”51.