Lorenzo Dell'Orefice si impone a Villamagna

Oltre 200 podisti per il Trofeo dei Vigneti. Tra le donne vince la giovane Marika Monaldi

06 Settembre 2021

Si è corso domenica 5 settembre a Villamagna, in provincia di Chieti, il 24° Trofeo dei Vigneti, manifestazione del calendario Corrimaster che prevedeva una gara di Km 13. L’organizzazione è stata curata dalla pro loco di Villamagna in collaborazione con la società US ACLI Marathon Chieti e con il patrocinio del Comune. Il via è stato dato alle ore 10.00 da Piazza IV Novembre con il ritrovo di oltre 200 podisti. Non pago del buon terzo posto ottenuto a distanza di 14 ore sui 1500 del meeting nazionale Città dell’Aquila, Lorenzo Dell’Orefice (Aterno Pescara) conferma il suo buon momento aggiudicandosi la gara di Villamagna. Non ha avuto problemi nel regolare gli avversari sulla carta più insidiosi, chiudendo nel tempo di 36’48”, con un vantaggio consistente sul quotato Alessio Bisogno (Passologico Pescara) 38’01”, terzo Davide Ricciutelli (Tocco Runner), 38’13”. Anche la gara femminile è stata senza storia. Netto il divario tra la ventunenne pescarese Marika Monaldi (Unione Atletica Abruzzo), buona specialista anche nelle distanze del mezzofondo su pista, e le più immediate avversarie. La Monaldi, sedicesima nell’ordine d’arrivo generale, ha tagliato il traguardo nel tempo di 43’38”, alla media di 3’58” al chilometro. Dietro di lei si sono piazzate Lucia D’Ignazio (G.S. Avezano) 46’10” e Adalgisa D’Ortona (Unione Atletica Abruzzo) 48’31”, quarta Sonia Quattrocchi (Daunia Running) 48’49”, quinta Margherita Brandolini (Podisti Pennesi) 49’47”. In allegato: Classifica generale