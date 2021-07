L'U.S. Aterno Pescara Allieve in finale A

La squadra pescarese 12^ in graduatoria. A livello assoluto, Atletica Gran Sasso femminile in finale Bronzo, in finale B Aterno Pescara e Atletica Gran Sasso maschili. Unione Atletica Abruzzo e Atletica Gran Sasso in finale B Allievi

29 Luglio 2021

Al termine della fase di qualificazione dei campionati di società Assoluti e Allievi su pista, che si è chiusa l’11 luglio, l’ufficio statistiche della federazione ha pubblicato le graduatorie nazionali. Sono 6 le squadre abruzzesi ammesse alle finali nazionali, tra le quali spicca la sorprendente qualificazione alla finale “A” scudetto Allieve (prime 12 squadre in Italia) dell’U.S. Aterno Pescara, che risulta dodicesima nella graduatoria nazionale con punti 13.587. Un’impresa di rilevante significato tecnico (l’ultima squadra abruzzese capace di conquistare l’accesso alla finale A era stata l’Atletica Gran Sasso femminile nel 2012), che esalta il lavoro svolto a livello giovanile dalla società pescarese, che vanta una tradizione storica di prestigio nazionale in questo settore, dove sono cresciuti in passato campioni come Giovanni Cornacchia e Daniele Fontecchio, arrivati a essere protagonisti in azzurro alle olimpiadi. A fare da traino all’impresa pescarese sono state le atlete della velocità, guidate da Francesca Orfeo e Benedetta Mambella, e dei salti, con l’apporto della campionessa italiana di triplo Ilaria Monaco. La finale scudetto giovanile si disputerà il 25-26 settembre a Brescia.

Nella stessa data Sulmona ospiterà la finale B raggruppamento Adriatico della categoria Allievi, dove risultano qualificate Atletica Gran Sasso Teramo maschile, 44^ in graduatoria nazionale con punti 10.481, e Unione Atletica Abruzzo maschile, 56^ con punti 10.000, che si giocheranno le posizioni dalla 13^ alla 57^. A livello Allievi si sono classificate anche Mennea Atletica Chieti maschile, 73^ con punti 7.556, Unione Atletica Abruzzo femminile, 69^ con 9.377, Mennea Atletica Chieti, 74^ con 8.981.

Per quanto riguarda i campionati di società Assoluti, l’Atletica Gran Sasso Teramo femminile puntava alla conferma nella finale “A” Argento (società dalla 13^ alla 24^ posizione in Italia), conquistata due anni fa con il secondo posto nella finale Bronzo. Obiettivo non riuscito a causa di uno sfortunato incidente fisico occorso a un’atleta durante l’ultima gara a disposizione per guadagnare i punti decisivi. Per cui, la squadra teramana è retrocessa nella finale Bronzo (squadre dalla 25^ alla 36^ posizione), a Torino il 18-19 settembre, nella speranza di riconquistare la finale Argento 2022. Qualificate alla finale nazionale B (società dalla 37^ alla 48^ posizione), in programma il 18-19 settembre ad Agropoli, le squadre maschili dell’Atletica Gran Sasso, attualmente 42^ con punti 14.317, e dell’U.S. Aterno Pescara, 43^ con 14.296. Classificate anche Unione Atletica Abruzzo maschile, 65^con 12.925, Mennea Atletica Chieti maschile, 97^ con 10.708, Unione Atletica Abruzzo femminile, 74^ con 12.462, U.S. Aterno Pescara femminile, 122^ con 9.739, ma sole 12 gare coperte su 18.