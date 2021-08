L'Aterno Pescara in finale di prove multiple Allieve

Storica qualificazione tra le prime 8 società italiane. La finale è in programma il 9-10 ottobre

13 Agosto 2021

Un altro risultato storico di squadra per le Allieve (under 18) dell’U.S. Aterno Pescara. Dopo la qualificazione alla finale nazionale scudetto giovanile dei campionati di società su pista (in programma il 25-26 settembre a Brescia), hanno conquistato anche quella delle prove multiple di categoria. La finale, riservata alle migliori 8 squadre maschili e femminili in Italia, si svolgerà il 9-10 ottobre ad Abano Terme, in provincia di Padova. Le atlete Ludovica e Benedetta Mambella e la campionessa italiana di salto triplo Ilaria Monaco, artefici della qualificazione in occasione della gara di eptathlon svoltasi a San Benedetto del Tronto lo scorso 24-25 aprile, hanno permesso alla società pescarese di posizionarsi ottava con punti 10.879. La graduatoria nazionale è stata pubblicata dall’ufficio statistiche FIDAL l’11 agosto. Guida la classifica provvisoria la Toscana Atletica Empoli con punti 12.629. Nella gara di San Benedetto del Tronto Ilaria Monaco era stata la migliore delle pescaresi, classificandosi seconda con punti 3.775 dietro la marchigiana Francesca Cuccù (Team Atletica Marche) 4.024, terza Ludovica Mambella, 3.732, quinta Benedetta Mambella 3.372. Classifica Prove Multiple Allieve