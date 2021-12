Italo Giancaterina 18° ai Tricolori di maratona

13 Dicembre 2021

Al campionato italiano di maratona (Km 42,195), che si sé disputato domenica 12 dicembre a Reggio Emilia, si è messo in bella evidenza il marsicano Italo Giancaterina (Unione Atletica Abruzzo), arrivato diciottesimo assoluto in 2 ore 33 minuti e 11 secondi. Era al debutto sulla distanza della maratona. Erano oltre duemila i partecipanti. Giancaterina, 33 anni, nella carriera relativamente giovane in atletica, nonostante l’età, finora vantava un primato personale in mezza maratona di 1h 10’06”, fatto registrare il 21 ottobre di quest’anno a Roma. Un risultato tecnico, dunque, suscettibile di essere migliorato in futuro.