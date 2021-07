Ilaria Monaco oro nel triplo ai Tricolori Allievi

Vittoria con il nuovo PB di 12,62. Serena Quintiliani argento sugli 800, bronzo sui 1500, Francesca Orfeo bronzo sui 200

11 Luglio 2021

A Rieti, ai campionati italiani under 18 (Allievi), brilla la medaglia d’oro di Ilaria Monaco (Aterno Pescara) nel salto triplo con la misura di 12,62 metri, che è anche il nuovo limite personale dell’atleta allenata da Claudio Ruffilli, migliorato di 13 centimetri. La Monaco, favorita della vigilia, bissa il titolo indoor di quest’anno. Ha preceduto al secondo posto Chiara Fantin (Assindustria Padova) 12,30. L’atleta pescarese si è anche migliorata nel salto in lungo, sesta con 5,65 metri.

Serena Quintiliani (Tethys Chieti) riporta due podi nel mezzofondo veloce. Ambiva forse a qualcosa di più sugli 800, ma si è dovuta accontentare, si fa per dire, del secondo posto, chiudendo in 2’13”09. In una gara dallo svolgimento tattico non è riuscita ad attaccare la solida Federica Breanna Selley (Bracco Milano) 2’11”56. L’atleta teatina classe 2005 si è però rifatta il giorno seguente sui 1500, pur non vincendoli. Non partiva favorita per il podio, ma ha conquistato un ottimo terzo posto con il tempo di 4’41”44, ritoccando di oltre 6 secondi il precedente primato personale. La gara è stata vinta da Matilde Prati (Bentegodi Verona) 4’38”72, seconda Arianna Algeri (Atletica Bergamo 1959) 4’39”98.

La quarta medaglia abruzzese è arrivata dalla velocità. Su un 200 metri di alto profilo tecnico vale tanto il bronzo di Francesca Orfeo (Aterno Pescara), che ha ritoccato il record regionale di categoria che già deteneva con il tempo di 24”53 (vento + 1,4 m/s). Gara vinta da Agnese Musica (Novatletica Chieri) 24”29, seconda Ludovica Galuppi (Bracco Atletica) 24”30. La stessa atleta atessana classe 2005 ha condotto a un altro record regionale la staffetta 4 x 400 dell’Aterno Pescara, con Giulia Gigante, Ludovica Mambella e Benedetta Mambella, quarta con l’eccellente tempo di 3’54”67. Altri piazzamenti da finale sono il sesto posto di Giammarco Donatelli (Aterno Pescara) sui 400 con 50”23, il quinto di Martina Sciannamea (Tethys Chieti) nella marcia 5.000 metri con 25’23”33, l’ottavo di Gaia Cavallo (Mennea Chieti) nel peso (Kg 3) con 12,31, tutti e tre al primato personale. Inoltre, pur rimanendo fuori dalla finale dei 100 ostacoli (cm 76), va evidenziato il nuovo record regionale di Kathelyn Marziale (Unione Atletica Abruzzo), 19° tempo con 15”01. Mattia Scattolini (Atletica Gran Sasso) eguaglia il primato personale nell’alto, ma è nono con 1,90.