Peter Njeru domina la Stracittadina di Avezzano

Oltre 150 nella gara competitiva di Km 10. Podio per Biniyam Senibeta Adugna e Italo Giancaterina. Tra le donne, vince Janat Hanane

20 Settembre 2021

Un partecipazione molto qualificata, tecnicamente, all’8^ Stracittadina di Avezzano, manifestazione su strada di Km 10 valevole per il Corrimaster, svoltasi domenica 19 settembre. La gara si sviluppava su di un circuito di 3,3 Km da ripetere 3 volte, con partenza dalla centrale Piazza Risorgimento. Oltre 150 i partecipanti alla gara competitiva, tra i quali spiccava la presenza del keniano Peter Njeru, 23 anni, tesserato con l’Atletica Vomano, sua prima società di approdo in Italia. Ad Avezzano ha fatto il suo esordio in Abruzzo, dominando la gara nel tempo finale di 26’41”, alla media di 3’04” al chilometro. Un’età non giovanissima, ma una carriera che sembra agli inizi. Tra i suoi risultati, figurano personali di 29’12” sui 10 Km su strada e di 1h 05’37” in mezza maratona. Ad Avezzano ha sbaragliato il campo, rifilando oltre due minuti al quotato Biniyam Senibeta Adugna (Ecologica Giulianova), 28’47”, costretto alla volata per precedere di un secondo Italo Giancaterina (Polisportica Capistrello). Più staccati Alessio Bisogno (Passologico), quarto con 29’22”, e Samuel Borraccino (Passologico), quinto con 29’25”, sesto Alberico Di Cecco (La Sorgente) 29’41”. Tra le donne, ha tagliato per prima il traguardo una vecchia conoscenza abruzzese, la marocchina Janat Hanane (Finanza Sport Campania), 33^ assoluta in 34’19”. Dietro di lei si sono piazzate Chiara Benedetti (Parks Trail Promotion) 34’31”, Lucia D’Ignazio (GS Avezzano), 40^ assoluta in 34’48”. In allegato: Classifica generale