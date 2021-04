Il calendario estivo regionale su pista

Si parte l'1-2 maggio a L'Aquila con la manifestazione dedicata agli Allievi, valevole per il CdS di categoria, più gare di contorno

23 Aprile 2021Sono state definite date e sedi del calendario regionale estivo su pista dell’atletica abruzzese. Dopo i campionati di corsa 10.000 metri e prove multiple, fissate in sedi extra regionali, in Abruzzo si partirà l’1-2 maggio a L’Aquila, con la manifestazione valida per i campionati di società Allievi, nella quale saranno inserite anche gare di contorno. In questa particolare stagione, caratterizzata dalla persistente emergenza pandemica, è stato deciso dalla federazione che i campionati di società Allievi e Assoluti non avranno i due appuntamenti fissi di qualificazione dalla fase regionale. I punteggi utili per l’accesso alle finali nazionali potranno essere acquisiti in gare regolarmente omologate che si svolgano nell’arco di tempo dal 17 aprile all’11 luglio. I risultati dovranno essere successivamente autocertificati dalle società. Le finali nazionali sono in programma nel mese di settembre: il 18-19 i societari assoluti, il 25-26 i societari Allievi. Da evidenziare che lo svolgimento della finale B Allievi raggruppamento Adriatico è stata assegnato a Sulmona, con l’organizzazione della società Amatori Serafini Sulmona. Inoltre, sono inseriti nel calendario nazionale due meeting abruzzesi: il 3°Meeting Giovanile Città di Pescara, il 6 giugno allo stadio Adriatico Cornacchia, il 5° Meeting Città de L’Aquila, il 4 settembre allo stadio Isaia Di Cesare di Piazza d’Armi. In allegato: calendario regionale