I risultati abruzzesi ai campionati laziali

A Rieti, la 4 x100 dell'Aterno Pescara corre in 41"85. Mara Di Quinzio 1,75 nell'alto, Giada Bilanzola 5,84 nel lungo

31 Maggio 2021

Atleti abruzzesi impegnati a Rieti, ai campionati regionali assoluti open del Lazio, nelle giornate di sabato e domenica 29-30 maggio. A mettersi in luce è stata la staffetta 4 x 100 maschile dell'Aterno Pescara, che ha stampato un interessante 41"85 vincendo la gara. Una prestazione che è a 21 centesimi da uno storico record regionale che dura da ben 33 anni, detenuto dalla stessa società pescarese. La staffetta era composta da Ginaldi, Di Giovanni, Case e Gaetani. Dai salti femminili arrivano le altre note salienti delle due giornate reatine. Nell'alto, Mara Di Quinzio (Aterno Pescara) eguaglia il primato personale, superando l'asticella a 1,75, Dopo il primo posto in classifica, ha provato l'1,78, misura non riuscita, ma alla sua portata. Cresce la condizione di Giada Bilanzola (Atletica Gran Sasso), che ha stabilito due primati stagionali. Nel lungo è atterrata a 5,84 metri, a 8 centimetri dal personale, mentre nel triplo ha fatto segnare 12,75 metri, In quest'ultima gara ha vinto, mentre nel lungo si è piazzata seconda dietro Anna Menz (Atletica Firenze Marathon) 6,00 metri. Nella velocità si segnala una buona seconda uscita stagionale di Riccardo Farroni (Atletica Gran Sasso), che sui 200 ha corso in 21"81, seppur ventoso (+ 2,8 m/s). Nei lanci, Stefano Barbone (Aterno Pescara), ha vinto il martello con 58,12. Nel disco femminile, quarta Ludovica Montanaro (Atletica Gran Sasso) con 42,74. Sui 100 ostacoli (cm 84), ottima prova dell'Allieva Kathelyn Marziale (Unione Atletica Abruzzo), al primato personale con 15"38 (vento + 0,4 m/s), quinta piazzata. Sui 110 ostacoli Riccardo Falasca (Aterno) 15"19, quarto. Uomini. Lungo: 2° Lorenzo Mantenuto (Atletica Gran Sasso) 7,26, 3° Luigi Case (Aterno) 7,24. Giavellotto: 3° Pierpaolo Sanvito (Mennea Chieti) 58,01. Donne. 400 ostacoli: 3^ Greta Zuccarini (Aterno) 1’03”73.