I convocati per i Tricolori Cadetti di Parma

Sabato e domenica 2-3 ottobre . Speranze sulle marciatrici Silvia Parente e Serena Di Fabio e sugli ostacolisti Anelise Camplone e Alessandro Baldassarre

27 Settembre 2021

Riflettori puntati, sabato e domenica 2-3 ottobre, sui campionati italiani individuali e per Regioni Cadetti (under 16), in programma a Parma. Come quasi ogni anno, l’Abruzzo si presenta molto competitivo nella marcia, unico settore a poter convocare due atlete col minimo “A”: Silvia Parente, ufficialmente rappresentante dell’Abruzzo, e Serena Di Fabio. Entrambe sono tesserate Tethys Chieti, e si annunciano tra le pretendenti al podio dei 3000. Sugli 80 ostacoli da seguire con interesse Anelise Camplone (Aterno Pescara), che quest’anno vanta l’ottava prestazione italiana con 12”23, l’anno scorso quinta. Nello stesso settore, sarà tra le punte Alessandro Baldassarre (Mennea Chieti) sui 300 con barriere, dove vanta uno stagionale di 40”70, quinto in Italia e anche nei 300 ostacoli dello scorso anno.

