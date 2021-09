Gaia Sabbatini vince il Miglio a Milano

05 Settembre 2021

Gaia Sabbatini vince la gara del miglio (1.609 metri) del meeting Don Kenya Run, mettendo in fila le migliori specialiste italiane. Ultimi scampoli di stagione per lei prima del meritato riposo autunnale in vista dell’inizio della preparazione per la prossima stagione. Sabato 4 settembre era presente nella storica pista dell’Arena Civica di Milano, dove era in programma il meeting dedicato al mezzofondo. L’atleta teramana delle Fiamme Azzurre era la principale stella dell’evento, impegnata nell’inedita gara dei miglio 1.609,34 metri, molto cara agli inglesi, noti cultori del mezzofondo veloce. Ad affrontarla c’erano quasi tutte le migliori specialiste italiane, che si sono dovute piegare alla sua legge. La Sabbatini ha vinto in un crescendo finale con il tempo di 4’31”77. Preceduta al secondo posto la compagna di nazionale Federica Del Buono 4’32”96, terza Elisa Bortoli (Esercito) 4’33”62, quarta Ludovica Cavalli (Aeronautica) 4’34”85.