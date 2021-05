Gaia Sabbatini si esalta agli Europei a squadre

L'atleta teramana delle Fiamme Azzurre - Atletica Gran Sasso ha vinto i 1500 in 4'14"87

31 Maggio 2021

Un esame internazionale superato brillantemente da Gaia Sabbatini, che ha vinto la gara dei 1500 degli Europei a squadre, a Chorzow in Polonia, dove l'Italia era impegnata insieme alle altre 6 migliori nazionali inserite nella Super League. La non ancora 21enne atleta teramana delle Fiamme Azzurre - Atletica Gran Sasso è stata tra le artefici del prestigioso secondo posto dell'Italia nella classifica combinata maschile e femminile, dietro la Polonia, firmando una delle otto vittorie individuali della squadra azzurra. La gara è stata tattica, come consuetudine nelle specialità di mezzofondo delle manifestazioni di questo tipo e, tra l'altro, svoltasi in un clima autunnale, con pioggia e temperatura poco sopra i 10 gradi. La Sabbatini, che vantava il terzo accredito personale in carriera ma il migliore stagionale, tra le atlete in gara, si è messa in testa alla gara per controllarla al meglio e per non essere chiusa nella volata finale. Circostanza tattica che, in parte, si è verificata, ma che questa volta non l'ha colta impreparata. La Sabbatini è riuscita a piazzare un irresistibile spunto finale negli ultimi 120 metri, che l'ha portata a chiudere in un pur ottimo 4'14"87 sulla spagnola Marta Perez (4'15"24). A caldo, l'atleta teramana ha dichiarato che credeva di poter mettere in fila tutte le avversarie e di aver avuto ottime sensazioni, che dovrebbero farla esprimere al meglio al meeting internazionale del Golden Gala, in programma venerdì 4 giugno a Firenze. Da ricordare che la Sabbatini ha corso in questa apertura di stagione in 4'08"14 a Ostrava, che costituisce il suo primato personale.