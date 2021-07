Gaia Sabbatini d'oro sui 1500 agli Europei U.23

Gara tattica, ma la Sabbatini impone la sua classe con un irresistibile finale che la porta a vincere in 4'13"98

11 Luglio 2021

Gaia Sabbatini conferma il suo momento di grazia nella marcia di avvicinamento alle olimpiadi di Tokyo. Domenica 11 luglio ha vinto il titolo europeo under 23 dei 1500 a Tallin, in Estonia, dove si sono svolti i campionati di atletica leggera di categoria. E’ il primo titolo internazionale individuale conseguito dalla ventiduenne atleta teramana delle Fiamme Azzurre, ma cresciuta nell’Atletica Gran Sasso. Era la favorita indiscussa dall’alto di un primato stagionale di 4’04”23, che la poneva al di sopra delle altre. L’andamento della gara è stato tattico, come previsto, ma la Sabbatini ha dovuto far ricorso a tutta la sua sagacia per non farsi chiudere e trovare il momento giusto per piazzare l’allungo decisivo negli ultimi duecento metri, che l’ha portata a vincere in 4’13”98. A sorpresa, si è fatta strada nella volata finale anche Marta Zenoni, 4’14”50, vecchia rivale a livello giovanile della Sabbatini, per una doppietta azzurra storica in una gara di 1500. Terza ha chiuso la britannica Erin Wallace 4’14”85. Neanche il tempo di godersi questo titolo europeo, che la Sabbatini è ora attesa dagli ultimi scampoli di preparazione prima di tuffarsi nell’avventura olimpica.