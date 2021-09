Esordio della rappresentativa Cadetti su pista

Sabato 18 settembre - Trofeo Musacchio a Isernia con Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Puglia, Umbria, Molise

15 Settembre 2021

Torna il Trofeo Musacchio dopo l’annullamento della stagione scorsa, a causa dell’emergenza pandemica. L’incontro tra rappresentative Cadetti (under 16) del centro-sud Italia si svolgerà sabato 18 settembre a Isernia. La manifestazione sarà un’occasione di collaudo per i campionati italiani di categoria in programma il 2-3 ottobre a Parma. Per l’evento, il fiduciario tecnico regionale Gabriele Di Berardo ha convocato 34 atleti (16 ragazzi, 18 ragazze) con il consulto dei responsabili di settore. In allegato: elenco convocati e dispositivo viaggio. Trofeo Musacchio