D'Onofrio, 2h 15'40" in maratona

06 Dicembre 2020

Un esordio positivo di Daniele D’Onofrio sulla distanza della maratona (Km 42,195), dove ha gareggiato domenica 6 dicembre in quel di Valencia, che celebrava la 40^ edizione. Il 27enne atleta sangrino di Scontrone, tesserato con le Fiamme Oro, ha chiuso la prova in 2h 15’40” classificandosi 59° (140 gli arrivati). Gara di livello stellare, corsa in condizioni meteo ideali: ben 30 atleti sotto le 2 ore e 10 minuti. Primo posto del keniano Evans Chebet in 2h 03’00”, sesta prestazione mondiale di sempre, in volata sul connazionale Lauwrence Cherono, 2h 03’04”, terzo l’etiope Birhanu Legese 2h 03’16”. 218 gli atleti al via, quasi tutti professionisti, nel rispetto delle norme anti assembramento contro il Covid. D’Onofrio ha seguito un ritmo che si era prefissato alla vigilia, con un passaggio alla mezza (Km 21,095) in 1h 06’47”. La proiezione sarebbe stata ancor più veloce del tempo finale, ma il calo nella seconda parte di gara era anche da prevedere in considerazione del poco tempo a disposizione per preparare l’impegno in modo più accurato. Da ricordare che si trattava di un test per D’Onofrio, in vista di traguardi futuri ben più ambiziosi su questa distanza. Una buona chiusura di stagione, che fa seguito ai Mondiali di mezza maratona (Km 21,097) del 17 ottobre scorso a Gdynia, in Polonia, dove si era classificato 49° con il nuovo primato personale di 1h 02’32”.