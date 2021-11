Claudio Mazzaufo confermato responsabile salti e prove multiple

Gaia Sabbatini inserita nell'Atletica Elite Club, per gli atleti con particolare assistenza federale

14 Novembre 2021

Claudio Mazzaufo è stato confermato alla conduzione dei settori salti e prove multiple della federazione italiana di atletica leggera. L’ufficialità è avvenuta in occasione dell’ultimo Consiglio nazionale, che si sé svolto giovedì 11 novembre a Roma. Con lui, come era ampiamente previsto, è stato confermato in larga parte l’intero settore tecnico nazionale, che ha contribuito allo storico bilancio dell’atletica azzurra alle olimpiadi di Tokyo, esaltato dalle cinque medaglie d’oro. Il coordinamento del settore lanci, in precedenza in carico allo stesso Mazzaufo, è passato alla medaglia d’argento nel martello di Sydney 2000 Nicola Vizzoni, che era già inserito nell’organico tecnico come collaboratore. Originario di Giulianova dove è nato nel 1958, ma teramano di adozione avendo anche posto base della sua attività di allenatore presso la locale società Atletica Gran Sasso, Mazzaufo è tecnico di lunga esperienza e competenza nell’atletica di vertice, specialista nel settore salti. Collabora con la Federazione Italiana di Atletica Leggera dal lontano 1989, avendo rivestito vari incarichi di responsabilità, in passato a livello giovanile, in seguito in quello assoluto. E’ professore di educazione fisica e docente universitario presso la Facoltà di Scienze Motorie dell’Università G. D’Annunzio di Chieti-Pescara. Svolge anche il ruolo di docente ed esaminatore nei corsi nazionali di formazione tecnica della federazione. E’ stato atleta di buon livello nazionale negli anni a cavallo tra i Settanta e gli Ottanta nella specialità del salto in lungo, dove ha detenuto per 25 anni il record regionale assoluto con la misura di 7,33 metri, dal 1982 al 2007.

Da registrare anche l’inserimento della mezzofondista Gaia Sabbatini nell’Atletica Elite Club, il selezionato gruppo di 61 atleti italiani che godranno di particolare assistenza tecnica e sanitaria da parte delle federazione.