Campionato regionale 10.000 su pista

Sabato 10 aprile - Tolentino (Macerata), ore 14.00. Iscrizioni online entro le ore 12.00 di giovedì 15 aprile

12 Aprile 2021

Primo appuntamento agonistico di carattere istituzionale per l’atletica abruzzese, sabato 17 aprile a Tolentino, in provincia di Macerata. Sono in programma i campionati regionali di 10.000 metri su pista Assoluti, Promesse (under 23) e Juniores (under 20) e i campionati di durata Allievi (under 18) sui 30 minuti maschili e 20 minuti femminili. La manifestazione, che coinvolgerà gli atleti di Marche, Abruzzo e Umbria, è valida anche per il campionato di società di corsa assoluto. Iscrizioni online entro le ore 12.00di giovedì 15 aprile. La quota è di 3 € per ogni atleta. In allegato: dispositivo tecnico