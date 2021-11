Borraccino 5° Juniores in Mezza Tricolore

Al campionato italiano di mezza maratona (Km 21,095), che si è svolto domenica 7 novembre a Roma, si segnala il quinto posto nella categoria Juniores di Samuel Borraccino (Passologico Pescara), alla prima esperienza su questa distanza. L’atleta di Montesilvano classe 2003, allenato da Mario De Benedictis, ha impiegato il tempo di 1h 15’42”, classificandosi 92° assoluto su 962 arrivati e oltre 1.300 atleti alla partenza. Nella categoria Juniores si è laureato campione italiano Federico Rondoni (Corradini Reggio Emilia), 41° assoluto in 1h 08’58”, seguito nell’ordine da Stefano Cecere (Atletica Cisternino Brescia), 52° in 1h 10’48”, Tommaso Toppi (Studentesca Milardi Rieti), 81° in 1h 14’25”, Jyotish Frongia (Cagliari Marathon), 89° in 1h 15’20”. Il migliore degli abruzzesi è stato Alessio Bisogno (Passologico), 88° assoluto in 1h 15’15”. Da registrare anche i piazzamenti di Alberto Marrangoni (Amatori Teramo), 101° in 1h 16’40”, e di Matteo Battistella (Mistercamp Castel Frentano) 1h 18’33”, 115°. Nell’ordine d’arrivo femminile, 78^ Daniela Compini Tiozzo (Podistica New Castle) in 1h 46’14”, 87^ Emanuela Taccone (GP Celano) 1h 48’02”.