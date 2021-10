Aterno Pescara in finale di Prove Multiple Allieve

Sabato e domenica 9-10 ottobre ad Abano Terme (PD) la finale nazionale dei Societari Allievi di Prove Multiple

05 Ottobre 2021

Le Allieve dell’U.S. Aterno Pescara di nuovo di scena in un’importante manifestazione nazionale a squadre. Dopo la finale A scudetto dei campionati di società su pista, dove si sono classificate ottave tra le dodici squadre qualificate, le Allieve pescaresi si apprestano ad affrontare sabato e domenica 9-10 ottobre, ad Abano Terme in provincia di Padova, la finale nazionale dei campionati di società di prove multiple, riservata alle primo otto società italiane della categoria. L’Aterno Pescara partirà dall’ottavo posto iniziale, cercando di risalire posizioni come ha brillantemente fatto in occasione della finale di Brescia. Da ricordare che la qualificazione è stata conquistata con il punteggio di squadra totalizzato ai campionati regionali di prove multiple svoltisi il 24-25 aprile a San Benedetto del Tronto in una manifestazione interregionale con le Marche. A guidare le quattro pescaresi nella gara di eptathlon sarà Ilaria Monaco, campionessa italiana di categoria di salto triplo, che vanta un primato stagionale di 3.775 punti. Con lei ci saranno Ludovica e Benedetta Mambella, rispettivamente 3.732 punti e 3.372 di primato stagionale. Queste tre atlete, che hanno conquistato la qualificazione, saranno rinforzate dall’ostacolista Sofia Camerano, anche lei esperta nelle prove multiple, dove quest’anno non si è ancora misurata. Le altre squadre Allieve qualificate, in ordine di graduatoria, sono Toscana Atletica Empoli, ACSI Italia Atletica Roma, Atletica Stronesenuova Vicenza, Atletica Vis Abano, Atletica Montanari Gruzza Reggio Emilia, Atletica Agropoli, Atletica Verona Pindemonte.