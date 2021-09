Aterno Pescara Allieve ottava nella finale A

Francesca Orfeo vince i 400 con 57"14, Benedetta Mambella 3^ sui 200 con 25"20, Ilaria Monaco 2^ nel triplo con 11,99

27 Settembre 2021

Atletica giovanile di lusso a Brescia, sabato e domenica 25-26 agosto, dove le ragazze dell’U.S. Aterno Pescara erano impegnate nella finale nazionale A dei campionati di società Allievi, riservata alle migliori 12 squadre italiane maschili e femminili della categoria. La squadra pescarese ha ottenuto un risultato storico: ottavo posto, il migliore di sempre a livello giovanile in un campionato su pista della categoria under 18 per l’atletica abruzzese. Partivano dalla dodicesima posizione iniziale di qualificazione. Il settore velocità ha fatto da traino all’impresa, con Francesca Orfeo vincitrice dei 400 con il tempo di 57”14, al primato personale migliorato di 29 centesimi. La talentuosa velocista di Atessa aveva corso mezzora prima i 100 metri, classificandosi settima con 12”58 (vento - 1,8 m/s), non esprimendosi al meglio. Ma si è riscattata dopo neanche un’ora, a sorpresa, battendo anche atlete sulla carta più accreditate. Il giorno successivo ha trascinato la 4 x 400 al secondo posto con 3’58”58, insieme a Giulia Gigante, Ludovica Mambella e Benedetta Mambella. Quest’ultima ha riportato un bel terzo posto sui 200 corsi sotto la pioggia in 25”20 (vento + 0,2 m/s). Bene anche nella 4 x 100: Aterno ottava con Gigante, Fasoli, Monaco, Mambela B. con 49”34 in un contesto di alto livello.

Una delle atlete di punta, Ilaria Monaco, campionessa italiana in carica di categoria, si è classificata seconda nel salto triplo con la misura di 11,99 metri, battuta questa volta dall’abituale rivale Chiara Fantin (Assindustria Padova) 12,11 metri. La stessa Monaco si è classificata settima nel lungo con la misura di 5,41 metri. Sui 400 ostacoli terza Ludovica Mambella con 1’08”21, che conferma la sua poliedricità, anche sugli ostacoli.Continua l’interessante ascesa tecnica nel lancio del martello di Jennifer Del Trecco, classificatasi quarta con il nuovo primato personale di 47,52 metri (attrezzo di Kg 3), ritoccato di ben 68 centimetri. Una specialità che potrebbe vederla eccellere in futuro a livello nazionale. Altri risultati. 100 ostacoli (v. - 1,9 m/s): 10^ Sofia Camerano 15”80. 800: 6^ Giulia Gigante 2’27”16.