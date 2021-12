Assegnati a Pescara i Campionati del Mediterraneo U. 23

L'evento è in programma il 10-11 settembre 2022 sulla pista dello Stadio Adriatico Cornacchia

04 Dicembre 2021

E’ ufficiale l’assegnazione a Pescara dei Campionati del Mediterraneo Under 23, in programma il 10-11 settembre 2022 allo stadio Adriatico Cornacchia. L’aggiudicazione della sede è avvenuta nel corso della riunione del Consiglio della Mediterranean Athletics Union (MAU), l’associazione alla quale aderiscono 28 nazioni che si affacciano sul Mar Mediterraneo, che si è svolta a Marsiglia. La manifestazione, che celebrerà la quarta edizione (da differenziare dai Giochi del Mediterraneo, che comprendeva tutti gli sport e non contemplava limiti di età), torna a disputarsi dopo la sospensione a causa della pandemia. L’ultima edizione si è svolta in Italia, a Jesolo (Venezia), nel 2018. Quella seguente si sarebbe dovuta svolgere in Spagna, a La Nucia nel 2020. La prima edizione risale al 2014 in Francia, ad Aubagne, la seconda a Tunisi nel 2016. Pescara torna così al centro dell’atletica internazionale dopo i Giochi del Mediterraneo 2009, che è stato l’ultimo grande evento ospitato. L’organizzazione sarà curata dalla società Runners Pescara, in collaborazione con la federazione e con il Comune. La stessa società è candidata a organizzare nel 2023 i Campionati Europei Master (atleti over 35 anni). La pista dello stadio Adriatico Cornacchia è relativamente nuova, ripavimentata nel 2018 in occasione dei campionati italiani assoluti. Pescara è una sede che vanta una lunga tradizione storica, per aver ospitato in passato importanti eventi, tra i quali il Golden Gala edizione 1989, abitualmente disputato all’Olimpico di Roma, quell’anno non disponibile per ristrutturazione in vista dei mondiali di calcio 1990. Ma sono almeno altre dieci le riunioni internazionali svoltesi allo stadio Adriatico Cornacchia in 60 anni, riservate a competizioni tra nazionali assolute e giovanili o a meeting con campioni di assoluto valore mondiale, tra i quali Edwin Moses (1979), Jarmila Kratochvilova (1981), Pietro Mennea, Sara Simeoni, Serhij Bubka.