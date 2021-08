Andrea Falasca Zamponi vince la 50^ Miglianico Tour

Secondo Alberico Di Cecco,. Tra le donne, prima Daniela Romilio. Riccardo Di Lizio vince la Km 9

09 Agosto 2021

La Miglianico Tour ha celebrato domenica 8 agosto la 50^ edizione, dopo l’annullamento forzato dell’anno scorso a causa dell’emergenza pandemica, che non permetteva lo svolgimento di gare su strada durante il periodo estivo. E i numeri sono altisonanti in relazione alla partecipazione: oltre 500 podisti hanno preso parte alle gare competitive di Km 18 e Km 9, quest’ultima inserita all’interno della gara sulla distanza doppia. Si è corso sul tradizionale percorso con tratti collinari, quindi molto impegnativi muscolarmente. Il forte caldo non ha frenato gli appassionati della corsa di lunga lena. Il tempo massimo di percorrenza della 18 Km era di 2 h 15’, oltre i quali non si entrava in classifica. La partenza della gara agonistica è stata preceduta da eventi promozionali per ragazzi sotto i 16 anni, che hanno dato vita a una Mini Tour per Esordienti under 10, per Esordienti under 12, Ragazzi (under 14) e Cadetti (under 16).

La gara è stata dominata dal marchigiano Andrea Falasca Zamponi (Atletica Recanati), quotato fondista classe 1987, che vanta accrediti interessanti in carriera, tra i quali un personale in mezza maratona di 1h 06’15”. E’ stato l’unico a essere sceso sotto l’ora con il tempo di 59’45”. Ha preceduto il veterano Alberico Di Cecco (La Sorgente Fara San Martino), che ha impiegato 1h 01’58”. Più staccati gli altri: 3° Federico Ciocca (Atletica Abruzzo L’Aquila) 1h 03’44”, 4° Silvio Paluzzi (ASD Pomondovi) 1h 03’48”, 5° Mohammed Lamiri (USA Avezzano) 1h 04’44”, 6° Antonio Liberatore (Podistica Solidarietà) 1h 05’32”. Tra le donne, la prima a tagliare il traguardo è stata Daniela Romilio (Vini Fantini), di Manoppello, in 1h 19’04”. A oltre un minuto è arrivata Rita Mascitti (Atletica San Benedetto), terza Stefania Capodicasa (Atletica Vomano) 1h 21’00”.

La Km 9 è stata vinta da un giovanissimo mezzofondista di belle speranze, Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime), classe 2004, che ha impiegato il tempo di 30’17”, alla media di 3’22” al chilometro. Ha inflitto 30 secondi al più immediato inseguitore, Davide Ricciutelli (Tocco Runner), terzo Domenico Campitelli (Mistercamp) 31’26”, quarto Daniele Di Nicola (Unione Atletica Abruzzo) 33’00”, quinta Marika Monaldi (Unione Atletica Abruzzo) in 33’34”, prima delle donne. Un’ottima prova per l’atleta pescarese classe 2000. In allegato: classifica Km 18,

classifica Km 9