Alla Tre Borghi vince Alberico Di Cecco

Domenica 18 luglio 250 podisti a Badia di Frisa per la gara su strada di Km 11

19 Luglio 2021

Si è svolta domenica 18 luglio a Badia di Frisa, in provincia di Chieti, la 3^ edizione della Tre Borghi, manifestazione su strada di Km 11. La manifestazione, organizzata dalla società Podisti Frentani, ha fatto registrare circa 250 presenze con 244 podisti arrivati al traguardo. Si è aggiudicato questa edizione Alberico Di Cecco (La Sorgente) nel tempo 38’10”, su di un percorso collinare, abbastanza duro. Piuttosto vicini sono arrivati due giovani: Lorenzo Dell’Orefice (Aterno Pescara), secondo in 38’14”, e il sorprendente under 18 Riccardo Di Lizio (Atletica Runtime), terzo in 38’17”. Più staccati gli altri: quarto Luca Pirani (ASD 361gradi) 38’47”, quinto Douglas Scarlato (Aterno Pescara) 40’41”. Prima delle donne, la quotata molisana Francesca De Sanctis (Giovani Atleti Bari), primati personali di 17’21”33 sui 5000 e 36’16”10 sui 10.000, piazzatasi 19^ assoluta in 44’36”. Dietro di lei si sono ben comportate Morena Di Benedetto (Nuova Atletica Isernia), 25^ assoluta in 45’21”, terza Sara Di Prinzio (Atletica Rapino) 45’35”. In allegato: classifica Tre Borghi