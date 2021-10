Abruzzo sesto al Trofeo delle Regioni Giovanile

Nella Km 4 Cadette terza Silvia Parente, quarta Serena Di Fabio. Ottavo Ivan Ragozzino nella Km 10 Allievi

24 Ottobre 2021

L’Abruzzo è tra i movimenti virtuosi nella marcia a livello giovanile, grazie al sesto posto nel quale si è collocata la rappresentativa al Trofeo delle Regioni Giovanile, svoltosi domenica 24 ottobre a Grottammare, in provincia di Ascoli Piceno. La classifica combinata maschile e femminile comprendeva le gare su strada delle categorie Allievi (under 18), Cadetti (under 16) e Ragazzi (under 14). Ha vinto a sorpresa la Toscana, davanti alla corazzata Lazio, terza la Lombardia, quarta Puglia, altra regione di grandi tradizioni nella marcia, quindi nell’ordine Piemonte e Abruzzo, dietro selezioni di importanti realtà tecniche. La manifestazione ospitava anche la gara di Km 35 per l’assegnazione del titolo italiano individuale assoluto (over 18) e la Km 20 (over 17) valevole per il campionato di società assoluto della specialità. Protagoniste a livello individuale sono state Silvia Parente (Tethys Chieti), terza nella Km 4 Cadette in 20’02” dietro Elisa Marini (Marche) 19’51” e Beatrice Bertolone (Piemonte) 19’54”, e Serena Di Fabio (Tethys Chieti), quarta in 20’15”. Entrambe erano state già protagoniste ai campionati italiani su pista con la Parente seconda sui 3000 metri, la Di Fabio sempre quarta. Altro risultato di pregio è stato l’ottavo posto di Ivan Ragozzino (Tethys Chieti) nella Km 10 Allievi, valevole anche per l’assegnazione del titolo italiano individuale, in 49’44”, tredicesimo Federico Ciaschetti (Tethys Chieti) in 50’31”. Nella gara Allieve Km 10, dodicesima Martina Sciannamea (Tethys Chieti) in 55’58”. Nella categoria Ragazzi Km 2 si segnala l’ottavo posto di Giuseppe Marchionno (Tethys Chieti) in 10’54”. Altri risultati. Km 4 Cadette: 20^ Stella Saturni (Passologico) 22’27”. Km 2 Ragazze: 13^ Rebecca D’Alessandro (Tethys Chieti) 11’39”, Sara Di Sabatino (Passologico) 12’03”.