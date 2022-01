A Sulmona vince Mohamed Zerrad nel cross Km 10

L'azzurro degli Europei di cross 2019 davanti a Lorenzo Dell'Orefice e a Matteo Rossi. Tra gli Junior, vince Enite Fiadone

23 Gennaio 2022

L’Atletica Vomano ha presentato le sue quotate credenziali tecniche in vista delle finali nazionali dei Campionati di Società di cross, e non solo. Domenica 23 gennaio a Sulmona, presso l’impianto sportivo della Marelli, dove si è svolta la prima prova regionale di qualificazione riservata alle categorie Assoluti (over 20), Juniores (under 20) e Allievi (under 18), la società di Morro d’Oro ha piazzato due atleti nei primi tre posti nella gara di Km 10 maschile Assoluta. Non è una sorpresa, perché l’Atletica Vomano ha deciso di rilanciare la sua presenza nel firmamento nazionale tesserando per il 2022 ottimi specialisti del mezzofondo. Ha vinto la gara l’azzurro degli Europei 2019 di cross Mohamed Zerrad, 28 anni con personali di 3’37”86 sui 1500 e 1’49”42 sugli 800, entrambi ottenuti nel 2021. Ha impiegato 30’15”7, precedendo l’ottimo Lorenzo Dell’Orefice (Aterno Pescara) 30’39”1, che si è frapposto fra il duo Vomano, davanti a Matteo Rossi 30’48”, terzo. Ritirato un altro atleta di punta della società morrese, Hajjaj El Jebli. Più staccati gli altri: 4° Alessio Bisogno (Passologico) 31’21”, quinto Domenico Campitelli (Mistercamp) 31’33”3, sesto Italo Giancaterina (Unione Atletica Abruzzo) 31’33”4. Agonisticamente molto valida anche la gara Juniores Km 8 maschile, vinta da Enite Fiadone (Aterno Pescara) in 24’52”5 dopo un bel testa a testa con Samuel Borraccino (Passologico), secondo; leggermente più staccato Riccardo Di Lizio (Aterno Pescara), terzo in 24’56”. Nella Km 5 Allievi, primo posto di Stefano Di Profio (Tethys Chieti) in 17’10”, secondo Nicolò Di Cesare (Unione Atletica Abruzzo) 17’22”, terzo Riccardo Salone (Unione Atletica Abruzzo), in volata su Mohammed El Omari (Atletica Gran Sasso). A livello femminile la gara di Km 8 Assoluti, che ha visto la presenza di atlete tutte over 35 anni, è stata vinta da Veronica Del Grosso (USA Avezzano), che ha dominato davanti a Simona Di Donato (Running Free Pescara). Nelle Km 4 Allieve primo posto di Giorgia Picciani (Tethys Chieti), in volata sulla compagna di squadra Giulia D’Alessandro. Nella Km 6 Juniores femminile prima Annalucia Compagnoni (Aterno Pescara).