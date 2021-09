A Sulmona la finale B Allievi gruppo Adriatico

Sabato e domenica 25-26 settembre, stadio Serafini. Impegnate le squadre maschili dell'Unione Atletica Abruzzo e dell'Atletica Gran Sasso Teramo

21 Settembre 2021

Sulmona è pronta a ospitare, sabato e domenica 25-26 settembre, la finale nazionale B gruppo Adriatico dei campionati di società Allievi, dove gareggeranno in casa anche due formazioni abruzzesi: le squadre maschili dell’Unione Atletica Abruzzo e dell’Atletica Gran Sasso Teramo. Le finaliste maschili sono 12, mentre quelle femminili sono 9. Le altre tre squadre femminili sono state dislocate in altri raggruppamenti interregionali per ragioni di convenienza geografica. La cittadina ovidiana si conferma tradizionale sede di importanti appuntamenti nazionali, per la quale la federazione presta molta considerazione in virtù della puntuale e impeccabile capacità organizzativa della locale società Serafini Sulmona. La pista sulmonese torna ad accogliere una manifestazione di questa rilevanza dopo tre anni. L’ultima era stata nel giugno 2018, con la finale Bronzo dei campionati di società Assoluti. Da ricordare che Sulmona ha anche ospitato in anni recenti la finale A Oro, che assegnava lo scudetto dei campionati di società Assoluti nel 2011 e, quattro anni dopo, i campionati italiani individuali e per Regioni Cadetti. L’interesse dell’evento del 25-26 settembre è accresciuto dalla presenza di due società abruzzesi, che avranno il compito di onorare l’atletica regionale anche dal punto di vista tecnico. Tra gli atleti abruzzesi da seguire, ci saranno il martellista Mirco De Paolis (Unione Atletica Abruzzo) e il saltatore in alto Mattia Scatolini (Atletica Gran Sasso). Nella giornata di sabato le gare avranno inizio alle 14.15 con il martello femminile, seguita dall’asta maschile alle 15.00 e, alla stessa ora, dalla prima gara di corsa: i 110 ostacoli Allievi. Le ultime gare di giornata saranno le staffette 4 x 100: la femminile alle 18.25, la maschile 18.30. Nella giornata di domenica il programma inizierà alle 9.00 con il martello maschile, seguito da altri concorsi: 9.30 asta femminile, 10.20 lungo femminile, 10.30 alto maschile. Alla stessa ora è in programma la prima gara di corsa: i 400 ostacoli maschili. Le gare avranno termine alle 12.45 con la 4 x 400 maschile.