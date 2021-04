A Sulmona, la finale Allievi Adriatico

23 Aprile 2021

Dopo tre anni, Sulmona torna a ospitare un evento istituzionale di atletica di livello nazionale. Il 25-26 settembre si disputerà sulla pista dello stadio Serafini la finale nazionale B raggruppamento Adriatico dei campionati Allievi (under 18). E’ l’unica manifestazione su pista di questo genere in programma in Abruzzo nel 2021. L’ultima si è svolta sempre a Sulmona nel 2018, quando la locale società Amatori Serafini ha organizzato la finale Bronzo dei campionati di società Assoluti. Una vena organizzativa particolarmente apprezzata dalla federazione, che ha rinnovato la fiducia all’atletica sulmonese. La quale ha anche organizzato nel 2015 un evento di grande portata, come i campionati italiani individuali e per Regioni Cadetti (under 16), che richiamò oltre mille atleti e altrettanti tra addetti ai lavori e pubblico al seguito. Inoltre sono da ricordare, scorrendo gli anni, la finale nazionale A 1 dei campionati di società assoluti, nel 2013 e, soprattutto, la finale nazionale “A Oro” dei societari assoluti che assegnò lo scudetto nel 2011.