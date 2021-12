A Pescara il Campionato Italiano di marcia Km 35

Inaugurerà la stagione invernale in Abruzzo, il 16 gennaio. Seguiranno gli appuntamenti di cross e lanci invernali

20 Dicembre 2021

E’ stato ufficializzato il calendario invernale che, in Abruzzo, vede inaugurarsi la stagione con una manifestazione a carattere nazionale: il campionato italiano maschile e femminile Assoluti e Promesse di marcia Km 35, per la prima volta valido per l'assegnazione del titolo in sostituzione della 50 Km come distanza olimpica a partire da Parigi 2024. L'evento si svolgerà domenica 16 gennaio a Pescara, nella zona dello stadio Adriatico Cornacchia su di un circuito di 1 Km, e sarà anche valido come prova di selezione degli atleti che saranno convocati per i Campionati Mondiali a squadre di marcia in programma il 4-5 marzo in Oman, a Muscat. Nella stessa manifestazione sono inseirite anche gare sulla distanza di Km 20, valida come prova del campionato di società di marcia e per l'assegnazione del titolo individuale Master, e di Km 10 del campionato di società Juniores e Allievi. E’ prevista la presenza di quasi tutti i migliori specialisti italiani del “tacco-punta”, a livello assoluto e giovanile. L’organizzazione è curata dalla società Passologico Pescara con la collaborazione della federazione in ambito nazionale e regionale. La settimana successiva ci sarà a Montorio il primo appuntamento regionale di cross valevole come prima prova dei campionati di società Assoluti, Juniores e Allievi. Il 30 gennaio Pescara sarà ancora sede di gare, questa volta della prima prova regionale di qualificazione del campionato italiano invernale lanci, sulle pedane dello stadio Adriatico Cornacchia. Nello stesso mese partirà anche la stagione indoor con appuntamenti a cadenza settimanale, che vedrà Ancona come sede abituale degli atleti abruzzesi. Il mese di febbraio, nel quale saranno impegnati alcuni dei migliori atleti abruzzesi ai campionati italiani indoor delle varie categorie, in programma tutti ad Ancona, sarà caratterizzato a livello regionale dalle prove conclusive dei campionati di cross e di lanci e dallo svolgimento delle due prove dei campionati Cadetti e Ragazzi di cross. Il 6 marzo dovrebbe tornare, dopo due anni, il meeting “Ai Confini delle Marche”, riservato alle rappresentative regionali Cadetti. Il condizionale è d’obbligo, perdurando l’incertezza dell’evoluzione pandemica. In allegato: Calendario invernale