50^ Miglianico Tour

Domenica 8 agosto - Miglianico (CH), gara su strada Km 18 (2 giri da 9 Km), partenza ore 18.30. Iscrizioni entro venerdì 6 agosto

03 Agosto 2021

E’ un anniversario importante per la più longeva delle classiche del podismo abruzzese, la Miglianico Tour, che domenica 8 agosto celebra le 50^ edizione. Si correrà sulla distanza solita dei 18 chilometri, con tratti collinari, quindi molto impegnativi muscolarmente. I podisti dovranno ripetere due volte un circuito di 9 Km. La partenza della gara è fissata alle ore 18.30, nella quale è inserita una 9 Km per chi non volesse affrontare la distanza doppia. Tempo massimo di percorrenza della 18 Km è di 2 h 15’, oltre i quali non si entrerà in classifica. La gara agonistica sarà preceduta da eventi promozionali per ragazzi sotto i 16 anni: ale16.30 una Mini Tour per Esordienti under 10, alle 17.30 gare distanze per Esordienti under 12, Ragazzi (under 14) e Cadetti (under 16).

Iscrizioni entro le ore 22.00 di venerdì 6 agosto agli indirizzi timingrun@gmail.com oppure iscrizioni.miglianicotour@gmail.com La quota è di 10 € per le gare di 18 Km e 9 Km, 5 € per le categorie giovanili fino ad under 12, 3 € per le restanti riservate ai bambini sotto i 10 anni. In allegato: Volantino