5° Meeting nazionale Città dell'Aquila

Sabato 4 settembre - L'Aquila, Stadio Isaia Di Cesare Piazza D'Armi ore 14.00. Iscrizioni online entro il 1° settembre

29 Agosto 2021

Dopo la breve pausa di agosto, esaltata dai risultati olimpici, torna l’atletica leggera in Abruzzo con un appuntamento di rilievo tecnico: la 5^ edizione del meeting nazionale Città dell’Aquila, in programma sabato 4 settembre sulla pista dello stadio Isaia Di Cesare di Piazza D’Armi. L’organizzazione è curata dalla società Atletica L’Aquila. La velocità la farà da padrona, essendo inserite tutte e tre le gare del tradizionale programma olimpico: 100, 200 e 400 metri maschili e femminili. Ma anche le gare di mezzofondo, 1500 maschili e 800 femminili, avranno rilevanza. Assegneranno, rispettivamente, il trofeo Benancio Sanchez Miguel e il trofeo Michela Rossi. Le gare dei concorsi prevedono martello maschile e femminile, che apriranno la manifestazione alle ore 15.00; lungo maschile e femminile, disco maschile, giavellotto maschile e femminile, alto femminile. Inserite anche gare per le categorie promozionali under 16 Cadetti e Ragazzi e paraolimpiche. Attesi molti atleti quotati provenienti da fuori regione. Il meeting assegnerà premi in denaro alle migliori tre prestazioni tecniche maschili e femminili, escluse le gare Cadetti e Ragazzi, e ai primi tre classificati delle gare di 1500 uomini e 800 donne. Le iscrizioni si effettuano con la procedura online entro le ore 24.00 di mercoledì 1° settembre. La quota è di 5 € per atleta gara, 3 € per le categorie Cadetti e Ragazzi. In allegato: Programma tecnico