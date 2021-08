400: Aceti in Svizzera dopo Tokyo

Sabato a La Chaux-de-Fonds in gara il recordman italiano della 4x400, sulla pista del primato personale realizzato un anno fa. Al via anche l’altro azzurro Lopez

13 Agosto 2021

Dopo le emozioni delle Olimpiadi di Tokyo, indimenticabili per l’atletica italiana, si torna in gara nei meeting per la seconda parte di stagione. Sabato 14 agosto a La Chaux-de-Fonds, in Svizzera, sono attesi due azzurri nei 400 metri a cominciare da Vladimir Aceti. A Tokyo il 22enne delle Fiamme Gialle è stato protagonista del doppio record italiano nella staffetta 4x400, secondo frazionista del quartetto che ha abbattuto un limite storico (2:58.91 in batteria) ritoccandolo ulteriormente in finale (2:58.81). Quella elvetica è la pista del primato personale per il brianzolo, stabilito un anno fa con 45.65: la terza volta nella scorsa stagione sotto i quarantasei secondi, un muro sfiorato quest’anno con il 46.06 del successo nel meeting slovacco di Samorin, all’inizio di giugno.

Al rientro dall’esperienza olimpica anche Brayan Lopez, che non ha gareggiato in Giappone ma era presente nel gruppo della staffetta. Il piemontese delle Fiamme Azzurre va in caccia a sua volta di un crono significativo, dopo aver avvicinato il personal best (46.16 nel 2019 per il bronzo europeo under 23) agli Assoluti di Rovereto dove si è piazzato quarto in 46.31. Nel cast dei partenti spicca il nome dell’olandese Liemarvin Bonevacia, argento della 4x400 e finalista individuale a Tokyo.

Da seguire quindi i 100 con Luca Lai (Athletic Club 96 Alperia), azzurro nei 60 agli Europei indoor che finora in questa estate ha corso all’aperto in 10.33 regolare (e 10.27 ventoso) a Bulle, sempre in Svizzera. Lo sprinter sardo affronterà un doppio impegno, visto che è annunciato al via anche nei 200 metri, invece nei 100 sarà affiancato dal trentino Lorenzo Paissan (Lagarina Crus Team), campione europeo under 20 due anni fa, che punta a migliorare il primato stagionale di 10.55. [ISCRITTI]

IN GERMANIA - Nuova trasferta all’estero per Carolina Visca. Domenica, nel giorno di Ferragosto, la giavellottista delle Fiamme Gialle sarà in gara a Offenburg, in terra tedesca, dopo essere scesa in pedana nello scorso weekend a Leiria (Portogallo) dove ha lanciato a 53,23, quasi un metro in meno di quanto fatto quest’anno con 54,20 nella rassegna tricolore. [ISCRITTI]

l.c.

