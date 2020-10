103 azzurrini per il raduno di Grosseto

Si pianifica il 2021 con il tradizionale stage autunnale, dal 29 ottobre al 1° novembre: convocati gli atleti del 2002, 2003 e 2004, tra loro Iapichino, Benati, Simonelli, Pieroni e Mori

20 Ottobre 2020

Sono 103 (54 uomini, 49 donne) i convocati per il raduno azzurro giovanile in programma a Grosseto dal 29 ottobre al 1° novembre. Il vice direttore tecnico per il settore giovanile Tonino Andreozzi ha comunicato l’elenco dei selezionati: gli atleti nati nel 2002 e 2003 nella prossima stagione faranno parte della categoria under 20, attesa dagli Europei di Tallinn a luglio e dai Mondiali di Nairobi ad agosto, e gli azzurrini del 2004 il prossimo anno potrebbero disputare gli Europei under 18, in casa, a Rieti, dal 26 al 29 agosto. Tra i convocati sono 23 i velocisti, 13 i mezzofondisti, 13 gli ostacolisti, 23 i saltatori, 15 i lanciatori, 6 gli specialisti di prove multiple e 10 i marciatori. Spicca il nome di Larissa Iapichino (Atl. Firenze Marathon), campionessa europea under 20 in carica del salto in lungo e balzata quest’anno a 6,80, una delle principali misure mondiali a livello assoluto nel 2020, una stagione che l’ha vista trionfare per la prima volta anche agli Assoluti, oltre ad avere conquistato i titoli juniores al coperto e all’aperto e entrambi i record italiani di categoria. Tra gli junior convocati anche il quattrocentista Lorenzo Benati (Atl. Roma Acquacetosa), già campione europeo under 18 e campione del mondo under 20 con la staffetta 4x400, quest’anno terzo agli Assoluti di Padova (46.30), l’ostacolista Lorenzo Simonelli (Esercito) autore di netti miglioramenti sia negli ostacoli di categoria (13.67) che in quelli assoluti (14.04), la saltatrice in alto Idea Pieroni (Virtus Cr Lucca), salita a 1,90 nella stagione indoor. Tra gli allievi, la più brava nel 2020 è stata Rachele Mori (Atl. Livorno) che nel martello è salita sul podio assoluto (seconda) e si è appropriata delle due migliori prestazioni italiane, con l’attrezzo da 3 kg (70,41) e con quello da 4 kg (65,30).

I CONVOCATI

Raduno nazionale giovanile di Grosseto

29 ottobre-1° novembre 2020



Velocità YASSIN BANDAOGO ATL.VICENTINA Velocità LORENZO BENATI ATL. ROMA ACQUACETOSA Velocità GAYA BERTELLO POLISPORT. NOVATLETICA CHIERI Velocità TOMMASO BONINTI ATLETICA LIVORNO Velocità FILIPPO CAPPELLETTI ATL. VARESINA MALPENSA Velocità NANCY DEMATTE' ATLETICA TRENTO Velocità CAMILLA DURI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Velocità HABIBA FAISSAL C.U.S. PARMA Velocità FEDERICO GUGLIELMI ATL. BIOTEKNA MARCON Velocità EDOARDO LURASCHI ATL. O.S.A. SARONNO LIB. Velocità MATTEO MELLUZZO A.S. DIL. MILONE Velocità GABRIELE MORI ATLETICA LIVORNO Velocità GREAT NNACHI C.U.S. TORINO Velocità FEDERICA PANSINI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Velocità LAURA ELENA RAMI C.U.S. BOLOGNA A.S.D. Velocità GRETA RASTELLI ATL. AVIS MACERATA Velocità NAZARENO SACCHETTO G.S. FIAMME ORO PADOVA Velocità ENRICO SANCIN TRIESTE ATLETICA Velocità SOFIA STOLLAVAGLI ATL. AVIS MACERATA Velocità LORIS TONELLA ATL.BIOTEKNA MARCON Velocità ANGELO ULISSE FIAMME GIALLE G. SIMONI Velocità ELISA VISENTIN ATL.BIOTEKNA MARCON Velocità MARCO ZUNINO ATLETICA ARCOBALENO SAVONA Mezzofondo NICOLO' BEDINI SILCA ULTRALITE VITTORIO V.TO Mezzofondo MASSIMILIANO BERTI S.A. VALCHIESE Mezzofondo CESARE CAIANI ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI Mezzofondo LIVIA CALDARINI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Mezzofondo EMMA CASATI ATL. PIACENZA Mezzofondo MARTA DURANTE ATLETICA PONZANO Mezzofondo NICCOLO' GALIMI ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD Mezzofondo KATJA PATTIS A.S.D. SUEDTIROL TEAM CLUB Mezzofondo FRANCESCO PERNICI FREE-ZONE Mezzofondo MADDALENA PIZZAMANO ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Mezzofondo GRETA SETTINO TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN Mezzofondo GIOVANNI SILLI ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD Mezzofondo SIMONE VALDUGA U.S. QUERCIA TRENTINGRANA Ostacoli VERONICA BESANA ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. Ostacoli DAVIDE CAPOBIANCO ATL. ADEN EXPRIVIA MOLFETTA Ostacoli MARTINA CUCCU’ TEAM ATLETICA MARCHE Ostacoli DAMIANO DENTATO ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Ostacoli ANGELICA GHERGO TEAM ATLETICA MARCHE Ostacoli PAOLO GOSIO ATL. VALLECAMONICA Ostacoli SAMUELE MAFFEZZONI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER Ostacoli GIORGIA MARCOMIN ATL. O.S.A. SARONNO LIB. Ostacoli ELENA NESSENZIA GS LA PIAVE 2000 Ostacoli LEONARDO PORCU SS ATL ORISTANO Ostacoli LORENZO NDELE SIMONELLI C.S. ESERCITO Ostacoli FEDERICA TOZZI FIAMME GIALLE G. SIMONI Ostacoli ANABEL VITALE ATLETICA ARCOBALENO SAVONA Salti MARTA AMOUHIN AMANI CUS PRO PATRIA MILANO Salti ARIANNA BATTISTELLA ATL.VICENTINA Salti ALESSANDRO BEN CHABENE ASD NO AL DOPING RAGUSA Salti LARA BIAGI ATLETICA LIVORNO Salti FEDERICO BONANNI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Salti FEDERICO BRUNO TEAM ATLETICO-MERCURIO NOVARA Salti LUIGI CASE ASD U.S. ATERNO PESCARA Salti CHIARA CENTENARO ATL.AUDACE NOALE Salti GIADA DE MARTINO TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN Salti LINDA DONNA FIAMME GIALLE G. SIMONI Salti MATILDE GUARINO ASSI GIGLIO ROSSO FIRENZE Salti LARISSA IAPICHINO ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. Salti MASSIMILIANO LUIU POL LIB ATL SASSARI Salti FRANCESCA MAURINO SISPORT SSD Salti REBECCA MIHALESCUL ATL. BS '50 METALLURG. S.MARCO Salti FEDERICO MORSELETTO ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Salti ALBERTO MURARI G.S. LUGAGNANO Salti MATTEO OLIVERI U.S. MAURINA OLIO CARLI Salti FRANCESCA ORSATTI C.U.S. PARMA Salti IDEA PIERONI A.S. ATLETICA VIRTUS LUCCA Salti NICOLA POZZA ATL.VICENTINA Salti CHIARA SMERALDO U.S. MAURINA OLIO CARLI Salti EDOARDO STRONATI PRO SESTO ATL. Lanci BENEDETTA BENEDETTI ATL.STUD. RIETI ANDREA MILARDI Lanci TARE' MIRIAM BERGAMO ASSINDUSTRIA SPORT PADOVA Lanci EMILY CONTE ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA Lanci DAVIDE COSTA A.S.D. C.U.S. GENOVA Lanci SIMONE CUCINIELLO A.P.D CENTRO ATLETICA SALUS Lanci ALESSANDRO FERUGLIO ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD Lanci MICHELE FINA ATL BRUGNERA PN FRIULINTAGLI Lanci GIOVANNI FRATTINI A.S. LA FRATELLANZA 1874 Lanci GREGORIO GIORGIS ATL.LIB. CITTA' DI CASTELLO Lanci LAURA LAZZARATO ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD Lanci RACHELE MORI ATLETICA LIVORNO Lanci ANNA MUSCI ALTERATLETICA LOCOROTONDO Lanci SEGOND EMMANUEL MUSUMARY ATL. CENTO TORRI PAVIA Lanci PAOLO PUPPO USD ENTERPRISE GIOVANI ATLETI Lanci DAVIDE VATTOLO ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD Prove Multiple GRETA BRUGNOLO ATLETICA RIVIERA DEL BRENTA Prove Multiple MATILDE CARBONCINI TOSCANA ATL.EMPOLI NISSAN Prove Multiple YORO MENGHI A.S. LA FRATELLANZA 1874 Prove Multiple ALBERTO NONINO ATLETICA MALIGNANI LIBERTAS UD Prove Multiple GIULIA RICCARDI G.S. TRILACUM Prove Multiple ALESSANDRO SION S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. Marcia DANIELE BREDA ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER Marcia EMILIANO BRIGANTE TRIESTE ATLETICA Marcia MARTINA CASIRAGHI ATL. BERGAMO 1959 ORIOCENTER Marcia VITTORIA DI DATO N. ATL. VARESE Marcia GABRIELE GAMBA ATL. RICCARDI MILANO 1946 Marcia DIEGO GIAMPAOLO FIAMME GIALLE G. SIMONI Marcia NICOLA LOMUSCIO AMATORI ATL. ACQUAVIVA Marcia PIETRO PIO NOTARISTEFANO A.S.D. ATLETICA DON MILANI Marcia ALESSIA TITONE S.A.F.ATLETICA PIEMONTE A.S.D. Marcia GIADA TRAINA ATLETICA LIVORNO



(aggiornato martedì 20 ottobre ore 19.45)

