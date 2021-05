100 km tricolori all'autodromo di Imola

Sul circuito Enzo e Dino Ferrari, sabato 22 maggio, edizione speciale per l’evento: da percorrere 20 giri di 5 chilometri

21 Maggio 2021

Sabato 22 maggio è il giorno dei Campionati italiani della 100 chilometri. La rassegna tricolore torna dopo un anno di stop, con un’edizione speciale all’autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola (Bologna) su un circuito di 5 km da ripetere 20 volte. Partenza alle ore 10 per oltre 300 partecipanti annunciati al via. Nella sfida maschile in gara Marco Menegardi (Atl. Paratico), ultimo a trionfare al Passatore nel 2019, e il recordman di vittorie Giorgio Calcaterra (Calcaterra Sport), pluricampione mondiale sulla distanza. Appena due settimane fa, nella 6 ore del Parco Nord a Cinisello Balsamo, è stato il mantovano Menegardi ad aggiudicarsi il confronto diretto con il romano “re Giorgio”.

Tra gli atleti più accreditati anche il romagnolo Matteo Lucchese (Atl. Avis Castel San Pietro), il trentino Silvano Beatrici (Gs Fraveggio) e il brianzolo Simone Pessina (Cs San Rocchino). Al femminile puntano al podio Denise Tappatà (Sef Stamura Ancona), la riminese Federica Moroni (Atl. Avis Castel San Pietro), Sara Trevisan (#faisenzadire) e Lorena Brusamento (Gs Gabbi). L’evento è promosso e organizzato dall’associazione faentina 100 km del Passatore insieme all’omonima Società del Passatore, Uoei, Csen e Cai. A supportare la manifestazione anche Anffas Onlus (Associazione Famiglie di Disabili Intellettivi e Relazionali). In palio i titoli assoluti e master, ma la gara non sarà valida per l’albo d’oro della classica 100 km del Passatore Firenze-Faenza la cui 48esima edizione è rinviata al 2022.

