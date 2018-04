10.000 metri: regioni in pista, obiettivo Ferrara

Otto sedi di gara nel fine settimana per la seconda prova dei Societari di corsa, verso la rassegna tricolore del 12 maggio

19 Aprile 2018

Nel weekend si chiude la seconda prova del Campionato italiano assoluto di società di corsa, dedicata ai 10.000 metri, con gare previste in otto diverse località. Sabato 21 aprile appuntamento a Rodengo Saiano (Brescia) che vedrà impegnate Lombardia ed Emilia-Romagna, ma anche a Marina di Carrara (Massa-Carrara) per la Toscana, Ostia (Roma) nel Lazio, Sanremo (Imperia) in Liguria, Campobasso nel Molise, quindi gli atleti di Puglia e Basilicata saranno in azione ad Acquaviva delle Fonti (Bari) e la Sardegna a Cagliari, mentre domenica 22 aprile a Treviso, nel contesto dell’Atletica Triveneta Meeting, scenderanno in pista Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino. Si sono invece già disputate le prove in sei sedi: Sulmona (L’Aquila), Asti, Mazzarino (Caltanissetta), Tolentino (Macerata), Ariano Irpino (Avellino) e Cosenza.

Le maglie tricolore della specialità saranno assegnate sabato 12 maggio a Ferrara, che accoglierà la manifestazione per la seconda volta a quattro anni dall’edizione del 2014, ma in precedenza ha ospitato nel 2007 anche la Coppa Europa sulla distanza. Un evento che sarà trasmesso in diretta video streaming su atletica.tv e nell’occasione il Campo Sportivo Scolastico di via Porta Catena della città estense verrà ufficialmente intitolato a Giampaolo Lenzi, ex DT della Nazionale maschile e uomo guida dell’atletica ferrarese, venuto a mancare nel 2015.

Tornando alle gare del fine settimana, a Marina di Carrara (MS) è atteso il team campione d’Italia dell’Atletica Casone Noceto con l’azzurro Yassine Rachik, tricolore di mezza maratona e 10 km su strada, insieme a un nutrito gruppo di compagni di squadra: tra gli altri Paolo Zanatta, Yassine El Fathaoui, Giovanni Auciello, le promesse Nfamara Njie e Ahmed Ouhda, il keniano Ishmael Chelanga Kalale. Ma sono iscritti anche Michele Fontana e Domenico Ricatti, entrambi dell’Aeronautica, Nadir Cavagna (Atl. Valle Brembana), il burundese Olivier Irabaruta e il keniano Paul Tiongik, ambedue del Gp Parco Alpi Apuane, gli altri keniani Julius Rono (Atl. Recanati), Jonathan Kosgei Kanda (Atl. Castello) e Andrew Kwemoi Mangata (International Security Service).

Sulla pista di Rodengo Saiano (BS) annunciati in gara Mustafà Belghiti (Cs San Rocchino), quarto agli Europei under 20 di Grosseto nella scorsa stagione, e Davide Raineri (Cs San Rocchino), neoprimatista italiano master SM45 dei 3000 metri (8:27.50 il 7 aprile a Romano di Lombardia), senza dimenticare il campione mondiale di corsa in montagna lunghe distanze Francesco Puppi (Atl. Valle Brembana). Al femminile la maratoneta Ivana Iozzia e Francesca Cocchi per il club scudettato della Calcestruzzi Corradini Excelsior Rubiera, da seguire poi la ventenne Federica Zenoni (Atl. Bergamo 1959 Oriocenter) dopo i progressi centrati nei mesi scorsi su strada. Nei 20 minuti di corsa allieve al via le prime tre della campestre tricolore: Elisa Ducoli (Freezone), Martina Cornia (La Fratellanza 1874 Modena) e Sophia Favalli (Freezone). A Ostia (RM) è iscritta l’azzurra di cross Silvia La Barbera (Caivano Runners), mentre a Treviso la campionessa italiana promesse Isabel Mattuzzi (Us Quercia Trentingrana Rovereto).

Dopo la prova inaugurale alla Festa del Cross di Gubbio (Perugia), le prossime tappe dei Societari si svolgeranno poi il 1° settembre ad Alberobello (Bari) con la gara dei 10 km su strada e il 30 settembre a Foligno (Perugia) per la mezza maratona, in entrambe le manifestazioni con in palio i titoli italiani individuali.

l.c.

Campionato italiano assoluto di società di corsa - le sedi della seconda prova (10.000 su pista)

Abruzzo: Sulmona (AQ), 24/3; Calabria: Cosenza, 14/4; Campania: Ariano Irpino (AV), 14/4; Lazio: Ostia (RM), 21/4; Liguria: Sanremo (IM), 21/4; Lombardia ed Emilia-Romagna: Rodengo Saiano (BS), 21/4; Marche: Tolentino (MC), 14/4; Molise: Campobasso, 21/4; Piemonte e Valle d’Aosta: Asti, 7/4; Puglia e Basilicata: Acquaviva delle Fonti (BA), 21/4; Sardegna: Cagliari, 21/4; Sicilia: Mazzarino (CL), 7/4; Toscana: Marina di Carrara (MS), 21/4; Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino: Treviso, 22/4

SEGUICI SU: Instagram @atleticaitaliana | Twitter @atleticaitalia | Facebook www.facebook.com/fidal.it