10.000 metri: i campioni regionali 2018

Notizie e risultati in aggiornamento dalla seconda prova del Campionato italiano assoluto di società di corsa

21 Aprile 2018

Un fine settimana dedicato alla seconda prova del Campionato italiano assoluto di società di corsa, con otto diverse sedi per i 10.000 metri su pista. A Marina di Carrara (MS), il migliore degli italiani è Yassine Rachik (Atl. Casone Noceto) che si piazza sesto in 29:08.00, mentre in questa specialità il campione tricolore di mezza maratona e 10 km su strada ha un record personale di 28:50.45. Le posizioni di vertice sono monopolizzate dagli atleti africani: Olivier Irabaruta (Gp Parco Alpi Apuane), portabandiera del Burundi nella cerimonia di apertura alle Olimpiadi di Rio, prevale in 28:24.31 nei confronti dei keniani Joel Maina Mwangi (Dinamo Sport, 28:26.37), Ishmael Chelanga Kalale (Atl. Casone Noceto, 28:30.55), Paul Tiongik (Gp Parco Alpi Apuane, 28:57.59) e Jonathan Kosgei Kanda (Atl. Castello, 29:04.69), invece non completa la prova Michele Fontana (Aeronautica). Nella penultima serie riescono a migliorarsi i primi cinque: il non ancora ventenne Nfamara Njie in 29:56.18, Yassine El Fathaoui (29:56.90), il piemontese Francesco Carrera (29:57.20) e il 21enne Ahmed Ouhda (30:01.11), tutti in gara per il club scudettato dell’Atletica Casone Noceto, ma anche Francesco Agostini (Brixia Atletica 2014), classe ’97, in 30:06.16. Titolo regionale per Alessio Terrasi (Gp Parco Alpi Apuane, 30:44.81). Anche al femminile vittoria burundese ad opera di Cavaline Nahimana (Freezone) in 34:17.58 davanti alla connazionale Elvanie Nimbona (34:18.35), quindi l’ugandese Adha Munguleya (Gs Lammari) con 35:34.22 e Veronica Vannucci (Atl. Castello, 38:02.95).

Due regioni impegnate a Rodengo Saiano (BS), la Lombardia e l’Emilia-Romagna. Nei 20 minuti di corsa per allieve conquista il successo la vicecampionessa tricolore di cross Martina Cornia (La Fratellanza 1874 Modena) che copre la distanza di 5507 metri e si inserisce al nono posto nella lista italiana alltime di categoria.

Allo stadio Pasquale Giannattasio di Ostia (RM), l’azzurra del cross Silvia La Barbera (Caivano Runners) si impone sui 10.000 metri in 36:28.48 per lasciarsi alle spalle Ilaria Tersigni (Romatletica Footworks, 38:33.24). Tra gli uomini 30:15.18 per il marocchino Hicham Boufars (International Security Service) che precede il pugliese Dario Santoro (Caivano Runners, 30:32.39), mentre il titolo regionale va a Matteo Moretti (Tirreno Atl. Civitavecchia), quinto in 32:20.93.

In Liguria, a Sanremo (IM), i campioni regionali assoluti della distanza più lunga su pista sono Luca Olivero (Foce Sanremo, 34:09.09) e la compagna di club Miriam Bazzicalupo (44:49.16).

Le maglie tricolore dei 10.000 metri saranno in palio sabato 12 maggio a Ferrara, che accoglierà la manifestazione per la seconda volta a quattro anni dall’edizione del 2014. Un evento che sarà trasmesso in diretta video streaming su atletica.tv e nell’occasione il Campo Sportivo Scolastico di via Porta Catena della città estense verrà ufficialmente intitolato a Giampaolo Lenzi, ex DT della Nazionale maschile e uomo guida dell’atletica ferrarese, venuto a mancare nel 2015.

(in aggiornamento)

Campionato italiano assoluto di società di corsa - le sedi della seconda prova (10.000 su pista)

Abruzzo: Sulmona (AQ), 24/3; Calabria: Cosenza, 14/4; Campania: Ariano Irpino (AV), 14/4; Lazio: Ostia (RM), 21/4; Liguria: Sanremo (IM), 21/4; Lombardia ed Emilia-Romagna: Rodengo Saiano (BS), 21/4; Marche e Umbria: Tolentino (MC), 14/4; Molise: Campobasso, 21/4; Piemonte e Valle d’Aosta: Asti, 7/4; Puglia e Basilicata: Acquaviva delle Fonti (BA), 21/4; Sardegna: Cagliari, 21/4; Sicilia: Mazzarino (CL), 7/4; Toscana: Marina di Carrara (MS), 21/4; Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino: Treviso, 22/4

